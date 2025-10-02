Los plazos fijos continúan siendo una de las herramientas preferidas por los ahorristas argentinos, especialmente en un contexto de inflación e incertidumbre económica. En octubre de 2025, los bancos actualizaron las tasas de interés de sus depósitos, ofreciendo nuevas opciones para quienes buscan proteger su dinero o lograr un crecimiento estable del capital .
Mi primer plazo fijo: cuánto gano si deposito hoy $150.000 a 30 días
Gracias a los simuladores de los bancos, podés calcular de antemano los intereses y montos finales de la inversión, aportando previsibilidad al ahorro.
-
Plazo fijo: se actualizaron las tasas de interés y así cotizan los principales bancos en octubre 2025
-
Más cambios en el plazo fijo: si invierto $2.100.000 hoy, ¿Cuánto gano a 30 días?
En este sentido, la cotización del dólar y los movimientos en el mercado financiero generan un escenario que obliga a los titulares a evaluar dónde colocar sus fondos. A continuación, conocé el detalle de cuánto se obtiene con una inversión de $150.000 en 30 días, tomando en cuenta la Tasa Nominal Anual (TNA) de las principales entidades bancarias.
Plazo fijo en octubre 2025: cuánto gano si deposito $150.000 a 30 días
De acuerdo al sitio web del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una inversión de $150.000 a 30 días en octubre 2025, puede generar distintos rendimientos según la entidad elegida:
-
Banco Nación: el capital inicial ofrece intereses por $4.623,29 al término de mes, con una TNA del 37,5% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 44,68%. Al finalizar el período, el monto total acreditado asciende a $154.623,29.
Banco Galicia: al realizar el depósito, la TNA es de 35,25% y la TEA alcanza el 41,55%. Con esas condiciones, los intereses generados en un mes ascienden a $4.345,89, lo que lleva la inversión a un total de $154.345,89.
Banco Provincia: obtendrás $4.997,26 pasado el lapso de tiempo, con una TNA del 38%. Sumando, así, un total de $154.997,26 al momento del vencimiento.
Banco BBVA: en esta entidad, la TNA es de 35,5%, generando $4.668,49 en intereses y alcanzando así un monto final de $154.668,49.
Banco Credicoop: con una TNA de 37%, los intereses generados al cabo de 30 días son de $4.561,64. De esta forma, el total asciende a $154.561,64.
ICBC: con una TNA de 35,15% y una TEA de 41,41%, el rendimiento llega a $4.333,56, alcanzando un capital final de $154.333,56.
- Temas
- Plazo fijo
- Bancos
Dejá tu comentario