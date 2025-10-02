Mi primer plazo fijo: cuánto gano si deposito hoy $150.000 a 30 días

Banco Nación: el capital inicial ofrece intereses por $4.623,29 al término de mes, con una TNA del 37,5% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 44,68%. Al finalizar el período, el monto total acreditado asciende a $154.623,29.

Banco Galicia: al realizar el depósito, la TNA es de 35,25% y la TEA alcanza el 41,55%. Con esas condiciones, los intereses generados en un mes ascienden a $4.345,89, lo que lleva la inversión a un total de $154.345,89.

Banco Provincia: obtendrás $4.997,26 pasado el lapso de tiempo, con una TNA del 38%. Sumando, así, un total de $154.997,26 al momento del vencimiento.

Banco BBVA: en esta entidad, la TNA es de 35,5%, generando $4.668,49 en intereses y alcanzando así un monto final de $154.668,49.

Banco Credicoop: con una TNA de 37%, los intereses generados al cabo de 30 días son de $4.561,64. De esta forma, el total asciende a $154.561,64.