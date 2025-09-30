Patentes en CABA: cómo pagar con un 20% de descuento en octubre 2025

Los conductores porteños pueden obtener rebajas usando una billetera virtual durante el próximo mes.

Con esta billetera virtual podes tener descuento en el pago de patente.

El pago de patentes para autos radicados en la Ciudad de Buenos Aires sigue su curso en el 2025. A partir de las escalas que se especificaron el año pasado, los montos se calculan con un fijo más una alícuota sobre la valuación fiscal del vehículo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A partir de esta obligación, se creó una alternativa para pagar con reintegro que permite reducir el gasto mensual. A través de la billetera de Buepp , se devuelve el 20% sobre el importe abonado con un tope de $10.000 por persona y está vigente hasta diciembre de 2025.

En la Ciudad de Buenos Aires, todos los titulares de vehículos del distrito tienen la obligación de pagar la patente, salvo en algunas excepciones :

Estos contribuyentes quedan fuera del tributo mientras cumplan las condiciones establecidas por la normativa.

Monto de la patente en CABA en octubre 2025

El cálculo de la patente para 2025 combina un monto fijo y una alícuota según la valuación del vehículo. La valuación se toma de los listados de ACARA en octubre del año anterior. Entonces con esa base se definen seis cuotas bimestrales.

Para tener una idea de los montos están estos ejemplos:

Fiat Grand Siena 2015 valuado en $5.984.400: paga $78.555 fijo más el 4% del excedente ($42.988), total anual $121.543 dividido en seis cuotas.

valuado en $5.984.400: paga $78.555 fijo más el 4% del excedente ($42.988), total anual $121.543 dividido en seis cuotas. Renault Duster 4x4 2024 valuado en $38.402.700: paga $1.562.810 fijo más 7% de alícuota ($368.025), total anual $1.930.835 dividido en seis cuotas.

El sistema prevé premios para buenos contribuyentes, que van desde un 10% menos para pago total anual o pago puntual de cada cuota, hasta un 50% de descuento en la última cuota si se adhiere al débito automático.

Buepp: cómo pagar la patente con 20% de descuento

Hasta el 31 de diciembre de 2025, Buepp ofrece reintegro del 20% sobre el pago de patentes automotor en la Ciudad de Buenos Aires. Para acceder al beneficio tenés que seguir estos pasos:

Escanear el código QR de la boleta de AGIP o ingresar de forma digital.

Seleccionar la opción de pago con dinero en cuenta dentro de Buepp.

Recibir la devolución en la misma cuenta, con un tope mensual de $10.000 por cliente.

Este beneficio se aplica todos los días.