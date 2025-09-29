Sigue el faltante de chapas patente: miles de autos aún circulan con identificaciones provisorias

La carencia de este documento físico genera múltiples inconvenientes: desde complicaciones en los controles viales y fotomultas, hasta dificultades en la app Mi Argentina para habilitar conductores.

La escasez de chapas patente continúa siendo un problema visible en gran parte del país. En muchas ciudades, es común ver autos circulando con identificaciones provisorias , un papel colocado en el parabrisas que reemplaza a las tradicionales placas metálicas.

De acuerdo con los registros del Registro Nacional de la Propiedad Automotor (RNPA) , hacia mediados de 2025 se contabilizaban más de 650.000 vehículos con patentes provisorias entregadas por el Ministerio de Justicia . Esa cifra incluye tanto autos 0km que aún no recibieron las chapas definitivas como otros casos por reposición de placas dañadas , robos o pérdidas .

Aunque el Gobierno aseguró que la situación comenzó a normalizarse en septiembre , la realidad muestra que el stock sigue siendo insuficiente . En la provincia de Buenos Aires, el AMBA y la Ciudad , miles de vehículos continúan circulando con documentación provisoria. Según fuentes del sector, se trata de una cuestión logística que podría tardar varias semanas en resolverse por completo.

El faltante se originó a mediados de 2023 , cuando las restricciones a las importaciones complicaron la llegada de insumos clave, ya que los materiales no se fabrican en el país . La situación se agravó con el cierre temporal del área de la Casa de la Moneda encargada de la producción, lo que provocó seis meses de paralización total .

En 2025, la alta demanda de autos nuevos acentuó el problema: solo entre mayo y julio se patentaron unas 500.000 unidades, a las que se sumaron otras 432.000 hasta fines de agosto. Según estimaciones privadas, actualmente circulan alrededor de 600.000 vehículos “irregulares”, entre autos, motos y utilitarios con patentes provisorias o sin chapas.

A esta situación se sumó el cierre de más de 130 oficinas del RNPA, lo que complicó los trámites y extendió los plazos de entrega.

La carencia de chapas metálicas genera múltiples inconvenientes: desde problemas en los controles viales y fotomultas, hasta dificultades en la app Mi Argentina para habilitar conductores. Aunque los vehículos están registrados y cuentan con cobertura de seguro, el papel provisorio no siempre es detectado por cámaras o sistemas automáticos.

Desde el Ministerio de Justicia, que encabeza Mariano Cúneo Libarona, aseguran que el problema “ya está resuelto” y que desde septiembre el sistema de provisión volvió a la normalidad. Entre las medidas aplicadas, se destaca la incorporación de proveedores privados, quitando el monopolio a la Casa de la Moneda, según consignó Clarín.

La empresa Tönnjes Sudamericana S.A. fue seleccionada mediante licitación para abastecer las nuevas placas durante un período inicial de tres meses. Con una reforma estructural y mejoras logísticas, el Gobierno espera garantizar la disponibilidad de chapas en todo el país y responder al récord de ventas de 0km, que alcanzó niveles inéditos desde 2018.

No obstante, en las calles el impacto de la normalización aún no es visible, y los vehículos con patentes de papel siguen siendo parte del paisaje cotidiano.