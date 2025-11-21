El entrenamiento chino de pocos minutos que promete ayudarte a tonificar el abdomen + Seguir en









Un ejercicio fácil y accesible para trabajar una zona que le cuesta a la mayoría.

El ejercicio perfecto para tonificar una de las zonas más difíciles. Imagen: Freepik

Adoptar una rutina de entrenamiento diario no tiene que ser una tarea que consuma mucho tiempo; de hecho, la eficacia muchas veces reside en la calidad y la especificidad de los movimientos. Existe una creciente tendencia hacia ejercicios de origen asiático que prometen resultados notables con una inversión mínima de minutos, ideales para quienes tienen agendas apretadas.

Estos métodos se centran en la postura, la respiración y la activación consciente de los músculos profundos, ofreciendo una alternativa de bajo impacto al ejercicio tradicional. Entre ellos, ha ganado popularidad una técnica sencilla pero poderosa, conocida como sentadilla curva.

Sentadilla El entrenamiento ideal para combatir la grasa del abdomen. Imagen: Freepik Sentadilla curva: el entrenamiento chino de solo tres minutos Aunque el método es popularizado por entrenadores japoneses como Shinji Sakazume, la "sentadilla curva" o técnica similar es un ejercicio de bajo impacto que se enfoca en fortalecer el core y mejorar la postura, ideal para tonificar el abdomen. Su ejecución es simple, pero requiere precisión y control consciente del cuerpo.

Para realizarla, el foco está en la corrección de la postura, especialmente la de la pelvis y la columna vertebral. Se recomienda realizar movimientos lentos, precisos y conscientes, sin recurrir a repeticiones excesivas. La respiración controlada es fundamental durante el proceso: se debe inhalar mientras se desciende o curva la posición y exhalar al subir, manteniendo siempre el pecho elevado y la espalda en una posición neutra. El objetivo es activar con mayor eficiencia los músculos estabilizadores del abdomen profundo.

Los beneficios de este ejercicio El principal atractivo de esta técnica reside en la gran cantidad de beneficios que ofrece a cambio de solo unos pocos minutos diarios de práctica constante. Al centrarse en corregir la postura, la sentadilla curva obliga al cuerpo a activar de manera más eficiente los músculos estabilizadores, lo que incluye el fortalecimiento del core y el abdomen profundo.

Esta activación muscular mejorada no solo contribuye a lograr un abdomen más plano y tonificado, sino que también se traduce en un aumento del gasto calórico, incluso en estado de reposo. Además, al poner énfasis en la calidad y lentitud del movimiento en lugar de la cantidad, se consigue mejorar significativamente la postura general del cuerpo, incluyendo la alineación de la pelvis y la columna, y se reduce el riesgo de lesiones a largo plazo

