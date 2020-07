Lo que se dice en las mesas

En otro zoom se matizaron los análisis geopolíticos internacionales con un escandalete californiano. Sobre el conflicto entre EE.UU. y China consideraron que, por ahora, Trump no va a subir los aranceles otra vez porque ninguna economía se puede permitir otro retroceso en su recuperación. Claro que el ingrediente electoral entra a terciar y no le ha ido mal electoralmente a Trump cada vez que recalentó la guerra comercial. Sin embargo, creen que ahora no actuará porque apuestan a la racionalidad de que tanto EE.UU. como China no pueden permitirse el lujo de infringir nuevos sufrimientos a sus economías. Al hablar de las próximas elecciones estadounidenses (en noviembre) se destaca que Biden es el candidato demócrata más centrista quien, por ahora, lidera las encuestas. Pero, al igual que en el Río de la Plata, existe un alto porcentaje de indecisos que en la anterior compulsa posicionaron a Trump como el ganador. Por tal motivo no se puede dar por vencido al republicano. Ya que tampoco hay coffee break en estos encuentros, los estrategas neoyorkinos interrogaron a sus colegas californianos sobre el “Mountain-gate”. Se trata de un impresionante inmueble en el famoso código postal 90210 de Beverly Hills. Es una propiedad de casi 80 hectáreas (entra todo Disneyland y aún quedan 30 hectáreas libres). Toda una montaña a la que el magnate Jeff Bezos (Amazon) intentó comprar el año pasado, pero luego se arrepintió por motivos presupuestarios. La propiedad conocida como “The Mountain” es el pico más alto de Beverly Hills en Benedict Canyon y estaba valuada en u$s1.000 millones. Tras varios recortes de cotización, bajó a u$s650 millones, pero finalmente se vendió, en una subasta hipotecaria, en u$s100.000 el año pasado (es que tenía una deuda de u$s200 millones de cargos e intereses atrasados). Al parece, según la prensa de Los Angeles y de Wall Street, la montaña habría sido comprada supuestamente con fondos malversados por exfuncionarios kuwaitíes. Ahora está en manos de las autoridades federales. Sin duda, don Jeff algo olfateó y no “fue a la montaña” que, dicho sea de paso, arrastra una historia intrigante ya que pasó por muchas manos famosas y ricas, entre ellas una princesa iraní, el famoso presentador y productor de televisión Merv Griffin y un magnate de la nutrición, incluso hasta Tom Cruise llegó a hacer un depósito por la propiedad años atrás.