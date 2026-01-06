Plazo fijo en 2026: cómo operan los principales bancos hoy, martes 6 de enero + Seguir en









Tasas de plazos fijos a 30 días actualizadas para este martes con valores que cambian según cada banco y estrategia de captación de pesos.

Plazos fijos a comienzo de año: la herramienta tradicional sigue siendo de las más elegidas para resguardar pesos

En este martes 6 de enero, quienes buscan dónde estacionar sus pesos en un plazo fijo tienen sobre la mesa cifras que, aunque no sean estratosféricas, muestran que las tasas no son iguales en todos los bancos. La herramienta de comparación que ofrece el Banco Central de la República Argentina (BCRA) permite ver cómo están las propuestas vigentes en la plaza financiera.

Hacer un plazo fijo sigue siendo una de las alternativas tradicionales para no dejar los pesos parados en una caja de ahorro que no rinde. Con la inflación todavía encima del bolsillo de muchas familias y empresas, la decisión de colocar la producción líquida del mes en uno u otro banco puede marcar una diferencia real en lo que se recupera al cabo de 30 días.

inversiones plazo fijo Depositphotos Además, las condiciones económicas del país y las tasas de referencia fijadas por el BCRA impactan de lleno en estos rendimientos, por lo que la foto de hoy puede cambiar si la entidad monetaria decide modificar su política monetaria o si el mercado percibe que la inflación va para un lado u otro.

Plazo fijo hoy: así están las tasas este 6 de enero Según la tabla actualizada disponible en el sitio oficial del BCRA, los bancos informaron sus tasas nominales anuales (TNA) para plazos fijos intransferibles a 30 días, tanto para clientes como, en varios casos, para no clientes. Los porcentajes del martes 6 de enero son los siguientes:

Banco de la Nación Argentina : 23,5%

: 23,5% Banco Santander : 21%

: 21% Banco Galici a: 21%

a: 21% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 22%

: 22% BBVA : 21%

: 21% Banco Macro : 23,5%

: 23,5% ICBC : 23,5%

: 23,5% Banco Credicoop : 23%

: 23% Banco Ciudad: 20,5%

