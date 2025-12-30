Inundaciones en Corrientes: alerta por nueva crecida del río con más de 400 evacuados + Seguir en









Un temporal histórico dejó más de 300 milímetros de lluvia en dos días, provocó evacuaciones masivas y mantiene en vilo a San Luis del Palmar ante nuevas tormentas.

Las lluvias superaron los 300 milímetros en dos días y provocaron inundaciones en distintas localidades de Corrientes. Captura C5N

La provincia de Corrientes atraviesa una situación crítica luego de intensas lluvias que provocaron la suba del río, anegamientos generalizados y más de 400 personas evacuadas, especialmente en San Luis del Palmar, donde el agua superó la capacidad de drenaje y obligó a declarar la emergencia municipal.

Las lluvias registradas en apenas 48 horas superaron los 300 milímetros, un volumen extraordinario que desbordó tanto los sistemas de escurrimiento naturales como los artificiales. El impacto fue particularmente severo en San Luis del Palmar, donde barrios enteros quedaron bajo el agua y varias calles se volvieron intransitables.

Embed El intendente Néstor René Buján calificó el fenómeno como “extraordinario” y advirtió que los desbordes afectaron zonas urbanas y rurales, generando graves complicaciones en la movilidad y en la vida cotidiana de los vecinos.

Evacuaciones y operativo de asistencia Ante el avance del agua, las autoridades municipales y provinciales activaron un amplio operativo de emergencia. En total, se habilitaron 12 centros de evacuación que actualmente alojan a más de 310 personas pertenecientes a 79 familias que debieron abandonar sus hogares.

A ese número se suman alrededor de 45 familias que optaron por autoevacuarse, lo que eleva a más de 400 la cantidad de personas directamente afectadas por las inundaciones. En el territorio trabajan equipos de Gendarmería Nacional, Prefectura, Policía Provincial y Defensa Civil, encargados de los traslados, la asistencia en rutas y la provisión de alimentos, agua potable y atención médica básica.

corrientes (2) Más de 400 personas debieron ser evacuadas en San Luis del Palmar por el avance del agua. Uno de los elementos que profundizó la crisis fue el desbordamiento del riachuelo local, que alcanzó zonas que históricamente no sufrían inundaciones. A esto se suma la paralización de una obra de dragado, detenida por un conflicto judicial, que limita el escurrimiento del agua hacia el río Paraná y favorece el estancamiento en áreas pobladas. Desde el municipio señalaron además que la persistencia de las lluvias complicó la respuesta: aunque hubo breves mejoras climáticas, las precipitaciones regresaron con fuerza durante las tardes. corrientes (3) El desbordamiento del riachuelo local agravó la situación y alcanzó zonas que no se inundaban históricamente. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por nuevas tormentas fuertes en la región para los próximos días. La continuidad del mal tiempo genera inquietud entre los vecinos y las autoridades, ya que podría agravar las zonas anegadas y aumentar el número de evacuados.

