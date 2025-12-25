Plazo fijo: cuánto gano si invierto $400.000 a 30 días en sucursal y cuánto por home banking + Seguir en









Esta herramienta es una de las inversiones más seguras para recuperar el capital y conseguir ganancias del mismo.

En un contexto de inflación creciente, una de las mejores opciones para invertir el capital de manera segura son los plazos fijos. Esta herramienta otorga rendimientos asegurados, a partir de un monto fijo, en un período de tiempo a determinar por su usuario. Es por eso mismo que sus ventajas más destacadas constatan de la seguridad y la previsibilidad que le brinda a aquellos inversores que buscan generar ahorros.

Según la tasa de interés que aplique, los intereses de una inversión a 30 días varían. Si bien el capital invertido no puede retirarse antes de su fecha de finalización, al concluir el plazo indicado, el inversor recibe el monto inicial con la sumatoria de los intereses ganados, lo que implica un retorno calificado por su seguridad y calculación.

inversiones mercados finanzas plazo fijo Depositphotos Plazo fijo en diciembre 2025: cuánto gano si invierto $400.000 a 30 días La rentabilidad de un plazo fijo varía según el canal de contratación. En diciembre de 2025, las tasas son:

Canal sucursal: TNA del 20,50% (TEA: 22,54%)

Canal electrónico: TNA del 22,50% (TEA: 24,98%) En sucursal Si el canal de contratación elegido para realizar la inversión es mediante sucursal, los intereses ganados constatarían de $6.739,73. Por lo tanto, el monto de retorno total sería de $406.739,73.

Por home banking Si el canal de contratación elegido para realizar la inversión es electrónico, mediante home banking, los intereses ganados constatarían de $7.726,03. Por lo tanto, el monto de retorno total sería de $407.726,03.

