Plazos fijos: cómo operan los bancos este martes 4 de noviembre 2025







Los bancos ajustan sus tasas de interés en pesos y ofrecen distintos rendimientos para los ahorristas que buscan opciones seguras de inversión.

Plazo fijo martes 4 de noviembre Depositphotos

La última actualización del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre plazos fijos online muestra que los bancos continúan ajustando sus tasas de interés para mantener atractivos los depósitos en pesos. Según el relevamiento oficial, se publica una tabla comparativa que permite a los ahorristas conocer la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrecen las principales entidades por colocaciones de 30 días.

Este instrumento sigue siendo una referencia clave en el contexto de inflación y ajustes monetarios, y aunque las tasas se han incrementado en los últimos meses, las variaciones entre bancos apenas muestran diferencias. Aun así, para quienes buscan proteger sus depósitos, resulta fundamental consultar la oferta vigente antes de constituir un plazo fijo.

plazo fijo inversiones Depositphotos Plazos fijos: así están las tasas de interés en los bancos este 4 de noviembre Según la base de datos del BCRA vigente, los depósitos en pesos a 30 días se encuentran entre las opciones con mayor competencia entre entidades financieras. Gran parte de los bancos ya muestran tasas anuales que rondan o superan el 35%, aunque algunas entidades lideran con propuestas más altas.

Estos son los porcentajes de los principales bancos de Argentina este martes 4 de noviembre:

Banco de la Nación Argentina: 35%

Banco Santander: 29%

Banco Galicia: 27%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 29%

BBVA: 27%

Banco Macro: 33%

Banco Credicoop: 31%

ICBC: 32,25%

Banco Ciudad: 32%