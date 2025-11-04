Cuánto tengo que depositar hoy para ganar más de $43.000 con un plazo fijo a 30 días







El Banco Nación actualizó las tasas para depósitos a corto plazo y reveló cuánto se puede obtener con una gran inversión.

El plazo fijo es la mejor opción para resguardar tus ahorros y hacer un dinero extra.

El plazo fijo es una gran opción si buscas proteger tus ahorros de la inflación y ganar un rendimiento asegurado. Viviendo un contexto económico donde los precios cambian todos los días, esta herramienta financiera te da más previsibilidad y estabilidad.

Aunque en realidad no siempre supera la inflación, su bajo riesgo y la posibilidad de conocer de antemano cuánto dinero se ganará al finalizar el período lo convierten en una alternativa confiable para los ahorradores que están empezando.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito Plazo fijo en BNA: cuánto invertir a 30 días El Banco Nación (BNA) ofrece distintas modalidades de plazo fijo, tanto presenciales como virtuales. Pero hay que tener en cuenta que cada una tiene tasas de interés diferentes.

Actualmente, quienes decidan hacer un depósito por 30 días pueden elegir entre dos opciones principales:

Plazo fijo en sucursal , con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 29,5% .

Plazo fijo electrónico, con una TNA del 35%. Para alcanzar una ganancia de más de $43.000 en un mes, el monto inicial necesario es de $1.500.000 invertidos en la versión digital. Con esa suma, al cumplirse los 30 días, el inversor recibe:

Intereses ganados: $43.150,68

Monto total al vencimiento: $1.543.150,68

Tasa Efectiva Anual (TEA): 41,21% Pero si el depósito se hace en una sucursal física, los intereses obtenidos serían de $36.369,86, con un total final de $1.536.369,86. Más allá del canal elegido, el procedimiento para constituir un plazo fijo es muy fácil. En el caso de hacerlo en línea, solo se necesita tener una cuenta bancaria activa en el Banco Nación y acceder al home banking. Desde ahí se selecciona el monto, el plazo y el tipo de renovación deseado. El dinero y los intereses se acreditan automáticamente al finalizar el período, lo que facilita reinvertir o disponer del saldo sin trámites adicionales.

