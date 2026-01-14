Movimiento en el plazo fijo: así operan los principales bancos hoy, miércoles 14 de enero + Seguir en









Cuál es el panorama de rendimientos bancarios, con una dispersión de tasas, una competencia por liquidez y una lectura del esquema monetario vigente.

Los bancos operan con tasas por debajo del 25%, limitando el rendimiento de los pesos. Depositphotos

El escenario financiero argentino sigue marcado por la cautela. Con una inflación que desacelera pero todavía condiciona decisiones, muchos ahorristas vuelven a mirar instrumentos clásicos para resguardar pesos sin asumir sobresaltos. En ese mapa, el plazo fijo continúa siendo una referencia cotidiana, incluso para quienes ya no esperan grandes ganancias sino previsibilidad y reglas claras.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las entidades financieras ajustan sus propuestas casi en tiempo real. No todas ofrecen lo mismo ni reaccionan igual ante los movimientos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Hay diferencias entre bancos públicos y privados, entre sucursales físicas y canales digitales, y también entre clientes habituales y nuevos. Ese juego de matices obliga a comparar y no quedarse con la primera opción que aparece en pantalla.

Plazo Fijo Plata Plazo fijo hoy: así están las tasas este 14 de enero El Banco Central publica de manera diaria un relevamiento con las Tasas Nominales Anuales (TNA) que pagan los bancos para plazos fijos tradicionales a 30 días, tanto presenciales como online.

En líneas generales, las entidades grandes tienden a moverse en rangos similares, mientras que bancos medianos o digitales suelen ofrecer algunos puntos extra para captar depósitos. Los porcentajes correspondientes al miércoles 14 de enero son los siguientes:

Banco de la Nación Argentina : 23,5%

: 23,5% Banco Santander : 21%

: 21% Banco Galicia : 22%

: 22% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 23,5%

: 23,5% BBVA : 22%

: 22% Banco Credicoop : 23%

: 23% ICBC : 23,5%

: 23,5% Banco Macro : 24,5%

: 24,5% Banco Ciudad: 20,5%

Depositphotos

Temas Plazo fijo