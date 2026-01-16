Plazo fijo: así operan los principales bancos hoy, viernes 16 de enero + Seguir en









Las entidades mantienen rendimientos dispares para depósitos tradicionales y online, en un contexto marcado por expectativas y cautela del mercado.

Leve suba en las tasas del plazo fijo: llegan hasta el 27% en los principales bancos. Depositphotos

El plazo fijo sigue siendo una de las opciones más consultadas por quienes buscan proteger sus pesos sin meterse en terrenos más movedizos. Este viernes 16 de enero, los principales bancos del país sostienen esquemas con tasas diferenciadas según el canal, el perfil del cliente y el tipo de depósito.

En las últimas semanas, el Banco Central dejó en claro que no fija un piso obligatorio para los rendimientos, y eso se nota. Cada entidad arma su propuesta y compite como puede: algunas apuestan a captar fondos con tasas un poco más jugadas, otras priorizan volumen y relación con clientes habituales. El mapa no es homogéneo, y mirar solo el banco de siempre puede salir caro.

Plazo Fijo Plata Plazo fijo hoy: así están las tasas este 16 de enero Según la información oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los bancos ofrecen plazos fijos a 30 días con Tasas Nominales Anuales (TNA) que varían de forma sensible entre entidades públicas y privadas. En general, los bancos más grandes tienden a ubicarse en valores intermedios, mientras que algunos privados más chicos buscan tentar con rendimientos algo más altos, sobre todo en la modalidad online.

Así están este viernes 16 de enero los porcentajes de los principales bancos del país:

Banco de la Nación Argentina : 23,5%

: 23,5% Banco Santander : 21%

: 21% Banco Galicia : 22%

: 22% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 25%

: 25% Banco Macro : 27,5%

: 27,5% Banco Credicoop : 23%

: 23% ICBC : 23,5%

: 23,5% Banco Ciudad : 20,5%

: 20,5% BBVA: 22%

