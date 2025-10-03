Plazo fijo: Este es el banco que paga más intereses este viernes 3 de octubre







Los bancos ajustaron al alza las tasas de los plazos fijos en medio de las nuevas medidas del Banco Central y la competencia por captar depósitos en pesos.

Consultá los intereses que pagan los bancos para depósitos en plazos fijos a 30 días. Depositphotos

Los plazos fijos en Argentina se volvieron en el último tiempo un foco de interés para los ahorristas, ya que la suba generalizada de las tasas de interés despertó las expectativas y género la necesidad de buscar las entidades con los mejores rendimientos dentro de un escenario con la volatilidad característica de la economía argentina. De esta manera, la rentabilidad ofrecida por los bancos se volvió una variable clave para retener capitales en pesos.

Este viernes 3 de octubre el Banco Nación sigue siendo el que cuenta con una tasa de interés más atractiva para quienes colocar montos por un plazo de 30 días.

Por qué los bancos aumentaron las tasas de interés de los plazos fijos El alza en los intereses que aplican los plazos fijos responde a una combinación factores: presiones macroeconómicas y regulaciones monetarias. El BCRA ajustó los requerimientos de reservas que los bancos deben mantener y permitió integrarlos con títulos, lo que fue un alivio sobre la liquidez del sistema bancario.

Los bancos necesitan atraer fondos en pesos para poder financiar sus operaciones en un contexto en el cual la moneda local continúa activa y para ello deben competir con mejores tasas. La caída de las tasas mayoristas también es un factor que influye. En ese sentido, la Tasa Nominal Anual (TNA) bajó de 67% a 45,94% en cuestión de días.

Teniendo en cuenta que ya no existe la tasa mínima obligatoria para los plazos fijos, cada entidad bancaria define la oferta según suestrategia. Uno por uno, las tasas de interés de cada banco A continuación, un repaso de las tasas de interés que ofrecen algunos de los principales bancos en Argentina para plazos fijos a 30 días. Banco Nación: TNA 37,5%

Banco Provincia de Buenos Aires: TNA 34%

Banco ICBC: TNA 35,15%

Banco Macro: TNA 36,5%

Banco Galicia: TNA 32,25%

Banco BBVA: TNA 35,5%

Banco Santander: TNA 35%

Banco Credicoop: TNA 37%

Banco Ciudad: 31% Es importante destacar que las tasas varían según el depósito mínimo exigido, el monto, el canal de contratación (si es online o presencial) y las condiciones que pone cada banco.