Por el cierre del estrecho de Ormuz, China liberará su reserva de fertilizantes para la siembra de primavera + Seguir en









El gigante asiático continúa adaptándose a las consecuencias del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Cuál es la posición de China dentro de este mercado.

La guerra en Medio Oriente sigue golpeando a sectores comerciales en todo el mundo. En este caso, con el cierre del estrecho de Ormuz, China anunció que liberará fertilizantes de las reservas comerciales nacionales antes de la siembra de primavera.

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En el marco de una interrupción del suministro mundial, la medida tiene como objetivo garantizar durante el pico de demanda agrícola. Esta liberación incluye fertilizantes nitrogenados, fosfatados y compuestos. Mientras tanto, la Asociación China de Medios de Producción Agrícola instruye a las empresas de almacenamiento a vender las reservas para apoyar el comercio ordenado y estabilizar los precios.

El mercado mundial de fertilizantes ya estaba en parte restringido, ya que China limitó las exportaciones este año para garantizar el suministro interno. Como el mayor productor mundial de urea, un fertilizante a base de nitrógeno, controla estrictamente las exportaciones mediante cuotas y no expidió ningún permiso para envíos este año.

Parálisis por el conflicto en Medio Oriente El cierre del estrecho de Ormuz paralizó las plantas regionales de fertilizantes e interrumpió las rutas marítimas, lo que amenaza el suministro a importadores mundiales clave como India, mientras los agricultores del hemisferio norte se preparan para la siembra.

De prolongarse el conflicto en Medio Oriente podría reducir la producción mundial, aunque China sigue en camino de producir una cifra récord de 76,5 millones de toneladas de urea este año, según la Asociación China de la Industria de Fertilizantes Nitrogenados.

La liberación anticipada de las reservas se produce luego de una serie de advertencias de organismos industriales vinculados al Estado en las que se insta a los productores a no acaparar suministros ni subir los precios, mientras los agricultores de todo el país se preparan para la siembra de primavera.

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