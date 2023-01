Precios Justos: Massa adelanta el relanzamiento y busca un gran acuerdo de precios

Plan 4x3

La urgencia de la Secretaría de Comercio Interior, que encabeza Matías Tombolini, es la de tener cerrado Precios Justos en el sector del consumo masivo en supermercados y mayoristas. Si bien el programa comenzó en noviembre y tenía fecha de finalización el 28 de febrero, será prorrogado antes de que termine. El plan “4x4” (4 meses por 4% de aumento mensual) llega a su fin. Precios Justos en alimentos no terminará en febrero, sino que se extenderá hasta junio, según lo que les avisaron a las empresas, pero el sector privado considera que seguramente durará todo el año, sobre todo en contexto electoral. En cuanto a la pauta de aumento mensual, pasará a un “sendero de 3,2% promedio mensual”, informaron fuentes oficiales, y aclaran que es un promedio que variará según las “realidades de cada sector”.

Esta pauta de aumentos será para los más de 30 mil productos del supermercado donde las empresas tienen topes de subas mensuales. De hecho, algunas empresas ya están enviando listas de aumentos del 3% por estos días. Mientras que algunas compañías aseguran que “hay que acompañar el programa”, otras destacan que 3,2% mensual está “lejos” de las subas de costos, con la inflación, la devaluación, las tasas de interés y las paritarias corriendo por encima de ese número. Actualmente hay 358 empresas en el acuerdo, y buscan que haya casi 500 firmas, con más ítems regulados.

Lo que todavía resta definirse es qué pasará con la canasta de 2.000 productos del supermercado que tienen su precio congelado desde octubre de 2022. Lo que ocurrirá es que muchos serán rotados, es decir, saldrán del listado, y las empresas pondrán otro distinto. La discusión pasará por qué aumento tendrán esos productos que salen de congelamiento después de cuatro meses.

El motivo por el cuál Precios Justos se relanza casi un mes antes de su finalización es debido a que el descenso de la inflación no sigue de acuerdo a lo planificado. Tombolini aseguró en Radio con Vos que el último dato de inflación generó “preocupación y disconformidad” puertas adentro del equipo económico. La meta de Massa era bajar 1 punto la inflación cada dos meses. Cuando asumió en julio, estaba en 7,4%. Para septiembre, en 6,2%. Para noviembre y diciembre, en 5%. Sin embargo, enero volverá a estar por encima del 5%, según proyecta el mismo equipo económico. Y Economía quiere llegar a abril con una inflación que “empiece con 3”. Las consultoras económicas que releva el REM del Banco Central no prevén que la inflación rompa el piso del 5% en todo el primer semestre. Además, el precio de la carne, que venía deprimido los últimos meses, comenzará a despertarse, y esto tiene alta incidencia en el indicador.

Más acuerdos

Economía suma a Precios Justos denuncias de los consumidores a través de la aplicación, multas millonarias, y hasta verá la forma de incluir a comercios de cercanía, como los supermercados chinos. Sin embargo, Massa sabe que solo con alimentos no alcanza. A las políticas macro de baja del déficit fiscal y acumulación de reservas, buscará sumar a Precios Justos a más categorías. Entre febrero, marzo y abril, vencen otros siete acuerdos firmados por Economía, que buscarán prorrogar: combustibles, textiles, indumentaria, calzado, celulares, insumos difundidos y medicamentos. Además, sumar nuevos sectores, como materiales de la construcción y una canasta escolar.

Sin embargo, no estará fácil. Con materiales de la construcción negocian desde diciembre, y por ahora no hubo acuerdos. En combustibles también las empresas planean resistir. Aseguran que las naftas están atrasadas en al menos 5%, un porcentaje que se va ampliando mes a mes, dado que aumentan 4%, contra más de 5% de crawling peg. “No llegas a hacer el catch up, para marzo vas a estar con un retraso de al menos 10%”, comentaron fuentes del sector privado.

Del otro lado, el Gobierno para “tentar” a las empresas a firmar los acuerdos, agilizan las importaciones con el nuevo sistema Sira. Sin embargo, las alimenticias aseguran que en noviembre tenían una “promesa” de poder importar insumos para 6 meses, que "no fue cumplida", pero aclaran que sí están pudiendo importar. Economía pone Precios Justos como condición de comercio exterior: empresas contaron que quisieron acceder a yuanes del swap para comerciar con empresas chinas, y se les puso como requisito ingresar al acuerdo. Por este motivo, varias compañías se preguntan si el financiamiento a más de un año que otorgará el Banco Nación como parte de los nuevos acuerdos con Brasil tendrá como requisito formar parte de Precios Justos.