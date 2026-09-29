Seguro de viaje gratuito para viajar a Centroamérica: cómo solicitarlo y qué cubre

Un país lanzó una cobertura médica sin costo para quienes ingresen como turistas, con asistencia durante los primeros días de estadía.

Panamá suma un nuevo beneficio para quienes eligen el país como destino turístico.

Viajar a Panamá ahora suma un beneficio extra. El país puso en marcha el Seguro al Turista , una cobertura médica gratuita que está pensada para extranjeros y panameños residentes en el exterior que lleguen de visita.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este seguro es financiado por el Estado a través de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y se activa automáticamente al ingresar al país , así que no hace falta contratarlo antes, ni mucho menos pagar un adicional.

Seguro al Turista brinda cobertura durante los primeros 10 días de estadía en Panamá y alcanza a las personas de hasta 86 años. La póliza incluye atención ante accidentes o enfermedades no preexistentes que aparezcan durante el viaje, además de otras prestaciones para situaciones de emergencia.

El seguro se activa al ingresar por los aeropuertos habilitados y no requiere un trámite previo.

No hay distintos planes según el turista, ya que todos los viajeros que cumplan con los requisitos acceden a la misma cobertura y pueden usarla en todo el territorio panameño. El programa es financiado por el Gobierno y administrado por la Compañía Internacional de Seguros. Para ponerlo en marcha, se aprobó un crédito de hasta u$s3,5 millones a favor de la Autoridad de Turismo.

El requisito principal es ingresar legalmente a Panamá a través de alguno de los aeropuertos incluidos en el programa . La cobertura está disponible en:

La cobertura incluye atención médica ante accidentes y enfermedades no preexistentes.

Aeropuerto Internacional de Tocumen

Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico

Aeropuerto Internacional Enrique Malek, en Chiriquí

Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez, en Río Hato

Aeropuerto Enrique Adolfo Jiménez, en Colón

Aeropuerto José Ezequiel Hall, en Isla Colón, Bocas del Toro

Una vez que Migraciones pone el sello de ingreso, el seguro queda activado automáticamente. No hace falta completar formularios, registrarse previamente ni pagar por la póliza. El beneficio alcanza tanto a turistas extranjeros como a panameños que residan en el exterior.

Traslados, repatriación y emergencias odontológicas también forman parte de la asistencia. Magnific

Coberturas incluidas: emergencias, traslados y repatriación

La póliza busca cubrir principalmente los problemas que puedan aparecer de manera inesperada durante el viaje. Entre las prestaciones incluidas están:

atención médica y hospitalaria por accidentes

atención por enfermedades no preexistentes contraídas durante la estadía

medicamentos

emergencias odontológicas

evacuaciones y traslados médicos

repatriación internacional

muerte accidental

asistencia legal y administrativa por accidentes

ayuda ante la pérdida o robo de documentos En caso de necesitar ayuda, el viajero debe comunicarse con la Central de Asistencias para coordinar la atención. Magnific

Cómo tramitar el seguro antes o al momento de viajar

En realidad, no hay que tramitarlo antes del viaje. La activación se hace sola cuando el turista pasa por Migraciones en alguno de los aeropuertos habilitados y recibe el sello de entrada a Panamá. Si durante la estadía necesita usarlo, el primer paso es comunicarse con la Central de Asistencias. A partir de ahí, el procedimiento es:

contactar a la Central y explicar lo ocurrido

brindar los datos necesarios para registrar el caso

esperar la evaluación del equipo especializado

recibir la coordinación de la atención o el servicio correspondiente

La Central indica cómo proceder según la situación y la cobertura disponible. El beneficio dura 10 días desde el ingreso al país, por lo que para estadías más largas, la cobertura gratuita deja de estar vigente una vez terminado ese período.