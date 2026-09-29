SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
29 de septiembre 2026 - 10:00

Seguro de viaje gratuito para viajar a Centroamérica: cómo solicitarlo y qué cubre

Un país lanzó una cobertura médica sin costo para quienes ingresen como turistas, con asistencia durante los primeros días de estadía.

Panamá suma un nuevo beneficio para quienes eligen el país como destino turístico.

Panamá suma un nuevo beneficio para quienes eligen el país como destino turístico.

Magnific

Viajar a Panamá ahora suma un beneficio extra. El país puso en marcha el Seguro al Turista, una cobertura médica gratuita que está pensada para extranjeros y panameños residentes en el exterior que lleguen de visita.

Este seguro es financiado por el Estado a través de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y se activa automáticamente al ingresar al país, así que no hace falta contratarlo antes, ni mucho menos pagar un adicional.

Informate más
El seguro se activa al ingresar por los aeropuertos habilitados y no requiere un trámite previo.

El seguro se activa al ingresar por los aeropuertos habilitados y no requiere un trámite previo.

En qué consiste el seguro de asistencia médica gratuito para turistas

Seguro al Turista brinda cobertura durante los primeros 10 días de estadía en Panamá y alcanza a las personas de hasta 86 años. La póliza incluye atención ante accidentes o enfermedades no preexistentes que aparezcan durante el viaje, además de otras prestaciones para situaciones de emergencia.

No hay distintos planes según el turista, ya que todos los viajeros que cumplan con los requisitos acceden a la misma cobertura y pueden usarla en todo el territorio panameño. El programa es financiado por el Gobierno y administrado por la Compañía Internacional de Seguros. Para ponerlo en marcha, se aprobó un crédito de hasta u$s3,5 millones a favor de la Autoridad de Turismo.

La cobertura incluye atención médica ante accidentes y enfermedades no preexistentes.

La cobertura incluye atención médica ante accidentes y enfermedades no preexistentes.

Requisitos para acceder al beneficio al ingresar al país

El requisito principal es ingresar legalmente a Panamá a través de alguno de los aeropuertos incluidos en el programa. La cobertura está disponible en:

  • Aeropuerto Internacional de Tocumen

  • Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico

  • Aeropuerto Internacional Enrique Malek, en Chiriquí

  • Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez, en Río Hato

  • Aeropuerto Enrique Adolfo Jiménez, en Colón

  • Aeropuerto José Ezequiel Hall, en Isla Colón, Bocas del Toro

Una vez que Migraciones pone el sello de ingreso, el seguro queda activado automáticamente. No hace falta completar formularios, registrarse previamente ni pagar por la póliza. El beneficio alcanza tanto a turistas extranjeros como a panameños que residan en el exterior.

Traslados, repatriación y emergencias odontológicas también forman parte de la asistencia.

Traslados, repatriación y emergencias odontológicas también forman parte de la asistencia.

Coberturas incluidas: emergencias, traslados y repatriación

La póliza busca cubrir principalmente los problemas que puedan aparecer de manera inesperada durante el viaje. Entre las prestaciones incluidas están:

  • atención médica y hospitalaria por accidentes

  • atención por enfermedades no preexistentes contraídas durante la estadía

  • medicamentos

  • emergencias odontológicas

  • evacuaciones y traslados médicos

  • repatriación internacional

  • muerte accidental

  • asistencia legal y administrativa por accidentes

  • ayuda ante la pérdida o robo de documentos

    En caso de necesitar ayuda, el viajero debe comunicarse con la Central de Asistencias para coordinar la atención.

    En caso de necesitar ayuda, el viajero debe comunicarse con la Central de Asistencias para coordinar la atención.

Cómo tramitar el seguro antes o al momento de viajar

En realidad, no hay que tramitarlo antes del viaje. La activación se hace sola cuando el turista pasa por Migraciones en alguno de los aeropuertos habilitados y recibe el sello de entrada a Panamá. Si durante la estadía necesita usarlo, el primer paso es comunicarse con la Central de Asistencias. A partir de ahí, el procedimiento es:

  • contactar a la Central y explicar lo ocurrido

  • brindar los datos necesarios para registrar el caso

  • esperar la evaluación del equipo especializado

  • recibir la coordinación de la atención o el servicio correspondiente

La Central indica cómo proceder según la situación y la cobertura disponible. El beneficio dura 10 días desde el ingreso al país, por lo que para estadías más largas, la cobertura gratuita deja de estar vigente una vez terminado ese período.

Te puede interesar

Otras noticias