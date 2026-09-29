Viajar a Panamá ahora suma un beneficio extra. El país puso en marcha el Seguro al Turista, una cobertura médica gratuita que está pensada para extranjeros y panameños residentes en el exterior que lleguen de visita.
Seguro de viaje gratuito para viajar a Centroamérica: cómo solicitarlo y qué cubre
Un país lanzó una cobertura médica sin costo para quienes ingresen como turistas, con asistencia durante los primeros días de estadía.
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Este seguro es financiado por el Estado a través de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y se activa automáticamente al ingresar al país, así que no hace falta contratarlo antes, ni mucho menos pagar un adicional.
En qué consiste el seguro de asistencia médica gratuito para turistas
Seguro al Turista brinda cobertura durante los primeros 10 días de estadía en Panamá y alcanza a las personas de hasta 86 años. La póliza incluye atención ante accidentes o enfermedades no preexistentes que aparezcan durante el viaje, además de otras prestaciones para situaciones de emergencia.
No hay distintos planes según el turista, ya que todos los viajeros que cumplan con los requisitos acceden a la misma cobertura y pueden usarla en todo el territorio panameño. El programa es financiado por el Gobierno y administrado por la Compañía Internacional de Seguros. Para ponerlo en marcha, se aprobó un crédito de hasta u$s3,5 millones a favor de la Autoridad de Turismo.
Requisitos para acceder al beneficio al ingresar al país
El requisito principal es ingresar legalmente a Panamá a través de alguno de los aeropuertos incluidos en el programa. La cobertura está disponible en:
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Aeropuerto Internacional de Tocumen
Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico
Aeropuerto Internacional Enrique Malek, en Chiriquí
Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez, en Río Hato
Aeropuerto Enrique Adolfo Jiménez, en Colón
Aeropuerto José Ezequiel Hall, en Isla Colón, Bocas del Toro
Una vez que Migraciones pone el sello de ingreso, el seguro queda activado automáticamente. No hace falta completar formularios, registrarse previamente ni pagar por la póliza. El beneficio alcanza tanto a turistas extranjeros como a panameños que residan en el exterior.
Coberturas incluidas: emergencias, traslados y repatriación
La póliza busca cubrir principalmente los problemas que puedan aparecer de manera inesperada durante el viaje. Entre las prestaciones incluidas están:
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atención médica y hospitalaria por accidentes
atención por enfermedades no preexistentes contraídas durante la estadía
medicamentos
emergencias odontológicas
evacuaciones y traslados médicos
repatriación internacional
muerte accidental
asistencia legal y administrativa por accidentes
ayuda ante la pérdida o robo de documentos
Cómo tramitar el seguro antes o al momento de viajar
En realidad, no hay que tramitarlo antes del viaje. La activación se hace sola cuando el turista pasa por Migraciones en alguno de los aeropuertos habilitados y recibe el sello de entrada a Panamá. Si durante la estadía necesita usarlo, el primer paso es comunicarse con la Central de Asistencias. A partir de ahí, el procedimiento es:
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contactar a la Central y explicar lo ocurrido
brindar los datos necesarios para registrar el caso
esperar la evaluación del equipo especializado
recibir la coordinación de la atención o el servicio correspondiente
La Central indica cómo proceder según la situación y la cobertura disponible. El beneficio dura 10 días desde el ingreso al país, por lo que para estadías más largas, la cobertura gratuita deja de estar vigente una vez terminado ese período.