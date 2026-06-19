Provincias: las calificadoras descartan una pronta suba de nota en sus bonos pese al alza de la deuda soberana

Algunos distritos ya tenían mejor calificación que el soberano desde 2025. Las que tenían problemas no han hecho progresos.

Los bonos de las provincias no tendrán una pronta recategorización, anticipán las calificadoras.

Las calificadoras de riesgo no piensan mejorar las notas de los bonos provinciales a pesar de que los bonos del Gobierno nacional hayan recibido un incremento en la evaluación. La razón es que hay distritos subnacionales que ya habían logrado una recategorización el año pasado, mientras que los que están más rezagados siguen en la misma situación.

Así lo señaló el economista de Fitch, Diego Estrada, en una charla ofrecida recientemente de la que participó Ámbito. "Nosotros en el sector subnacional empezamos a observar la mejora del entorno operativo, tal vez un poquito antes de lo que se gatilló la mejora de la calificación crediticia del soberano (Nación) y fue puntualmente a partir de un hecho que sucedió a mediados de 2025: la reapertura del mercado de capitales", señaló Estrada.

El profesional indicó: "No hemos tenido ningún impacto directo por la suba de la calificación del soberano en las provincias porque las mejoras ya la veníamos teniendo y los desafíos siguen persistiendo". En otras palabras, los gobernadores ya se habían anticipado el año pasado y dieron vuelta la manera de administrar su política financiera, adaptándose a los requerimientos del mercado.

Estrada dijo, en ese sentido, que durante el gobierno de Javier Milei se ha dado el caso de que "por primera vez las deudas (provinciales) no se pagan con cash y se empiezan a hacer refinanciaciones". "Se empezaron a ver ese tipo de operaciones, lo cual derivó en mejoras crediticias de algunos subnacionales, incluso en las calificaciones internacionales".

Además, dijo que "se están empezando a ver algunas operaciones en los mercados internacionales, ahora sí, para financiar el gasto de capital, pero sobre todo con foco en los sectores más dinámicos de la economía y que puede permitir a futuro fortalecer las estructuras de ingresos de las entidades".

La desregulación ayudó a los gobernadores

Según indicó el profesional de Fitch, antes de que el Gobierno Nacional iniciara el proceso de desregulación y apertura, los gobernadores tenían dificultades para emitir. Cabe recordar que Córdoba tuvo que recurrir a la Corte Suprema para que el BCRA le vendiera los dólares que necesitaba para pagar un vencimiento en 2023.

También en el caso de las provincias petroleras, como Neuquén, que al desaparecer el "barril criollo" les permitió cobrar regalías aprovechando la suba de los precios del petróleo a nivel global.

"Hay provincias que han sabido capitalizar eh este nuevo entorno operativo y otras provincias que tienen grandes desafíos y van a otras velocidades y son aquellas que dependen justamente de las transferencias discrecionales y automáticas", indicó Estrada.

Las provincias entraron en déficit en 2025

Más allá de todo, las provincias perdieron el superávit fiscal que habían logrado en 2024. Eso se debió a los fuertes recortes de envíos de la Nación: por un lado, los discrecionales y, por otro, los de coparticipación, que disminuyeron debido a la caída de la recaudación de impuestos.

Un reporte del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) realizado sobre 23 distritos, excluyendo a La Pampa porque no informa datos, indica que en 2025 los ingresos corrientes subieron un 3,1% y los ingresos de capital crecieron un 59,4%. Como resultado, los ingresos totales aumentaron un 3,4% en términos reales entre 2024 y 2025.

Por otro lado, los gastos corrientes tuvieron un incremento real interanual del 7% y el de capital un aumento del 5,8%. Como resultado, el gasto público total provincial tuvo una suba real del 6,9%.

"Al evaluar el gasto primario, es decir, el gasto total menos el gasto en intereses de deuda (que subió 14% real interanual), se tiene que el mismo tuvo un incremento real interanual de 6,8%", dice el IARAF

En ese sentido, advierte que "como el gasto público real creció más que los ingresos, el resultado primario y fiscal del consolidado de las 23 jurisdicciones analizadas cambió de signo".

"En 2024, el resultado primario había sido superavitario en $4,8 billones, a valores de mayo de 2026; en 2025, en cambio, registró un déficit de $380.000 millones. A su vez, el resultado fiscal pasó de un superávit de $2 billones en 2024 a un déficit de $3,6 billones en 2025, también expresados en moneda de mayo de 2026", afirma el reporte.