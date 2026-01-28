De cuánto es la fortuna de Romelu Lukaku, el futbolista que suena para Boca + Seguir en









El delantero belga tuvo una carrera envidiable en el fútbol y supo acumular millones de dólares en el camino.

Es el máximo goleador en la selección de Bélgica. Imagen: BBC

Romelu Lukaku es uno de los delanteros más reconocidos del fútbol mundial, con una trayectoria que lo llevó a jugar en clubes de élite y a convertirse en el máximo goleador histórico de la selección de Bélgica. A lo largo de su carrera acumuló títulos, millones de dólares y cientos de goles, consolidándose como un referente de su generación.

Además de su impacto en la cancha, Lukaku acumuló una considerable fortuna: sus contratos en Europa, sumados a traspasos, patrocinios y negocios personales, le permitieron amasar millones de euros a lo largo de más de una década en el fútbol profesional.

lukaku festejo napoli.jpg El delantero está en boca de todos desde que se esparció el rumor de su posible llegada al fútbol argentino. @sscnapoli_br Quién es Romelu Lukaku, el delantero que marcó una generación Romelu Lukaku nació en Amberes, Bélgica, y desde muy joven se destacó en las divisiones inferiores del fútbol belga, debutando profesionalmente a los 16 años. Su potencia física, olfato goleador y evolución constante lo llevaron a consolidarse en ligas como la Premier League y la Serie A, donde brilló en clubes como Everton e Inter de Milán antes de cumplir los 25 años.

En su paso por Inglaterra y luego por Italia, Lukaku demostró su capacidad para definir partidos, convirtiéndose en uno de los delanteros más temidos de Europa. Su actuación con la selección belga lo catapultó aún más: es el máximo goleador histórico de su país, con casi 90 goles en más de 120 partidos internacionales, y ha jugado en múltiples Copas del Mundo y Eurocopas, liderando a su país en la llamada “generación dorada”.

Romelu Lukaku Su físico y potencia lo convirtieron en una pesadilla para los defensores rivales. Imagen: BBC Más allá de sus números, Lukaku se ganó el respeto por su profesionalismo, su evolución como jugador completo y su presencia constante en clubes top, consolidándose como un verdadero referente de su era.

En las últimas semanas, el fútbol argentino se mostró revolucionado tras el rumor de que el delantero belga habría sido ofrecido a Boca Juniors para reforzar el plantel de Claudio Úbeda de cara a las competiciones del 2026. Por el momento, no se conoce más información, pero sería un refuerzo de lujo tanto para el Xeneize como para el deporte nacional. De cuánto es el patrimonio de Romelu Lukaku El patrimonio de Romelu Lukaku está estimado en decenas de millones de dólares, reflejo de sus contratos multimillonarios y su éxito sostenido en el fútbol europeo. Según estimaciones de 2025, su fortuna ronda los 20 millones de dólares, cifra que proviene de sus salarios en clubes de élite, sus traspasos y sus acuerdos de patrocinio con marcas globales. Ese patrimonio también se ve representado en su estilo de vida: Lukaku posee una colección de autos de lujo valorada en varios millones y propiedades en ciudades como Beverly Hills y Amberes, que complementan su balance económico fuera de la cancha.

