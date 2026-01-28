Marina Dal Poggetto cuestionó sobre el programa económico del gobierno de Javier Milei: "La variable de ajuste es el salario de la clase media" + Seguir en









La economista y consultora advirtió sobre los desafíos que tendrá la industria, y analizó el comportamiento de la inflación".

Marina Dal Poggetto: “El gobierno prioriza el ancla cambiaria y la desinflación por sobre la tasa de interés y el nivel de actividad”. Mariano Fuchila

La economista Marina Dal Poggetto analizó el actual programa económico y resaltó que la “variable de ajuste es el salario de la clase media” si los precios de los bienes no comprimen, ya que "no alcanza para cubrir prepagas o colegios”. Asimismo, subrayó que “el gobierno prioriza el ancla cambiaria y la desinflación por sobre la tasa de interés y el nivel de actividad”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"La actividad en noviembre estaba en los mismos niveles que el año anterior. Aunque la economía crecerá un 4,3% este año, será por el arrastre estadístico; hay sectores ganadores y perdedores, siendo la industria uno de los más rezagados”, sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia. “Argentina es pendular y siempre discutimos lo mismo. Durante mucho tiempo no se preocuparon por el costo argentino, lo que justificó precios altos para todos”, recordó.

En esa línea, Dal Poggetto explicó que “se prioriza el tipo de cambio y se abre la economía, en parte con el RIGI y bajando aranceles”. Asimismo, analizó: “El sector industrial dice que antes jugaba en Disneylandia. Podían fijar precios y cantidades con pesos baratos y protección. Ahora tienen competencia importada y un fuerte aumento de costos por las tarifas y servicios indexados. Esto está derivando en noticias de cierres de fábricas y despidos”.

empleo industria reforma laboral trabajo actividad La reforma laboral se discutiría en la segunda semana de febrero. Depositphotos Cómo se comportará la inflación según Dal Poggetto La consultora observó “que en las primeras tres semanas el ritmo viene en la zona del medio punto semanal”, que si bien lo considera alto, "es más bajo que el ritmo anterior. El dato de diciembre fue muy alto y dejó un arrastre importante para enero; estamos en la zona de 2,4% después del 2,8% de diciembre”.

“Hay que tener en cuenta que en enero cambia la metodología del índice del INDEC, con nuevos ponderadores y estructura de consumo basada en el año 2017. Dado que el ajuste tarifario fuerte se hizo principalmente en 2024, no debería haber casi diferencia entre un índice y otro; es probable que el número final esté en esa zona del 2,4%”, recordó.