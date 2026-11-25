Furiase sostuvo que Argentina no sufre el contexto global adverso por su superávit fiscal y por tener cubiertas las necesidades de financiamiento de este año y del próximo. Además, dijo que el mercado está "preocupado" por lo que pase tras las elecciones de 2027.

Federico Furiase, secretario de Finanzas, le restó importancia el martes a la baja trimestral de la economía y rechazó que el país esté en recesión . Explicó que la caída se concentra en julio y que agosto y septiembre mostraron una mejora de la actividad. También descartó que el ministro de Economía, Luis Caputo, deje su cargo.

“Que hayamos entrado en recesión es un dato del pasado porque los números de agosto y septiembre ya exhiben una recuperación respecto de lo que fue la caída de julio . Para que haya una recesión se tienen que cumplir tres características: que haya una caída profunda, que sea difundida entre todos los sectores y que sea extendida en el tiempo”, afirmó en diálogo con Luis Majul en LN+.

En ese sentido, el secretario subrayó que la caída de julio se produjo por factores “transitorios, como el Mundial, las lluvias y el aumento del precio del gas ”, y señaló que, a pesar del contexto global complejo, la Argentina se recuperó en agosto y septiembre: “Estamos 1,1% arriba. La economía está 6,1% por encima de diciembre de 2023, con lo cual no se cumplen las características de una caída extendida en el tiempo. Es algo técnico”, agregó.

Además, Furiase indicó que “ un aumento de 1,1% después de una caída no es chiquito y prevemos que eso se va a extender durante el último trimestre . Además, la suba de septiembre dejó un arrastre positivo para el crecimiento trimestral del 0,4%”.

De cara a los próximos meses y previo a los comicios del año próximo, Furiase destacó que la economía puede llegar a 1%, pero volvió a enfatizar el contexto internacional. En ese marco, el secretario de Finanzas afirmó que muchos países se encuentran en crisis por las subas de las tasas de interés, por el shock petrolero, la caída de las bolsas mundiales y la huida de capitales de las economías emergentes hacia los bonos del Tesoro de EEUU.

El funcionario indicó que, si bien esos factores generan devaluaciones y recesiones, a la Argentina no le afectan y detalló: “Se debe, en primer lugar, a que estamos en superávit fiscal, con lo cual la suba de la tasa de interés internacional y del riesgo país no afecta, porque no tenemos que ir a los mercados a financiar déficit. Por otro lado, la Argentina no tiene déficit de la cuenta corriente, es decir, cuando se gasta más de lo que se produce y el mundo financia la fiesta. Como tercer punto, todas las necesidades de este año y el que viene ya están cubiertas”, subrayó Furiase.

El mercado, con foco en el 2027

A menos de un año para las elecciones presidenciales, Furiase se refirió al rol del mercado e indicó que está “preocupado” por lo que puede llegar a pasar en el país tras los comicios. “Las tasas que suben son de los bonos que vencen en esa fecha. Entonces, tiene miedo de que este modelo económico no siga. En la Argentina, lamentablemente, cada vez que hay una proximidad de elecciones, se genera volatilidad por su historia y porque se dirime si vamos hacia la derecha o la izquierda”, aseveró.

Furiase se refirió al rol del mercado e indicó que está “preocupado” por lo que puede llegar a pasar en el país tras los comicios. Depositphotos

Furiase también aseguró que en 2027 se podrá esperar "más estabilización macroeconómica". "Apuntamos a tener orden fiscal y monetario y que eso siga bajando a la inflación, que hoy está corriendo al 1,5% mensual, un ritmo del 20% anual. Eso permite que los salarios reales se sigan recuperando", afirmó el funcionario.

Por último, el secretario habló sobre los rumores acerca de una renuncia de Caputo al Ministerio de Economía y señaló que el titular de la cartera “no se va para nada”. Furiase afirmó que se trató de rumores que surgen porque “se está aprovechando un contexto internacional muy complicado en el que están subiendo las tasas de interés”. “Saben que el plan económico es una fortaleza y apuntan contra él”, expresó.