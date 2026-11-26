La iniciativa del Gobierno modifica las reglas de las campañas electorales, el financiamiento partidario y la selección de candidatos. El oficialismo necesita 37 votos para obtener la media sanción.

El Senado debate este jueves el proyecto de reforma política impulsado por el gobierno de Javier Milei , que contempla la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en 2027, además de una serie de modificaciones permanentes en el funcionamiento del sistema electoral argentino.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La iniciativa, que el Poder Ejecutivo envió al Congreso en abril de 2026, experimentó importantes modificaciones durante su tratamiento legislativo. El texto original pasó de 79 a 25 artículos e incorporó cambios vinculados con las candidaturas, el financiamiento de las campañas, los debates presidenciales y la organización de los partidos políticos.

Tras conseguir dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales , el oficialismo necesita reunir una mayoría absoluta de 37 votos afirmativos para obtener la media sanción. En caso de avanzar, el proyecto será remitido a la Cámara de Diputados, donde requerirá el respaldo de 129 legisladores para convertirse en ley.

Uno de los principales puntos de la reforma establece la suspensión de las PASO durante 2027 , cuando se realizarán las próximas elecciones presidenciales.

A diferencia de una derogación definitiva, la iniciativa mantiene vigente el mecanismo de primarias para los procesos electorales posteriores, a menos que el Congreso vuelva a modificar la normativa.

El Senado definirá los cambios en la sesión de este jueves. Archivo

La propuesta tampoco contempla una instancia estatal alternativa para seleccionar candidatos. Por lo tanto, las agrupaciones políticas deberán establecer sus propios mecanismos internos para definir las postulaciones que presentarán en las elecciones generales.

2 - Ficha Limpia: restricciones para candidatos y funcionarios con condenas judiciales

El dictamen incorpora el régimen de Ficha Limpia, una iniciativa que el Congreso discute desde 2016 y cuya aprobación se frustró el año pasado por un voto, luego del cambio de posición de dos senadores de Misiones.

La propuesta establece que no podrán presentarse como candidatos quienes registren una condena por un delito doloso confirmada en segunda instancia, incluso si se encuentra bajo revisión, siempre que dicha resolución sea anterior al 31 de diciembre del año previo a los comicios.

En caso de que la condena sea confirmada a partir del 1 de enero del año electoral, la inhabilitación comenzará a regir una vez finalizado ese proceso. De esta manera, la restricción tendrá efectos sobre las elecciones posteriores, pero no sobre la que se encuentre en desarrollo.

La medida también alcanza a quienes aspiren a ocupar cargos jerárquicos dentro de la administración pública, como la Jefatura de Gabinete, ministerios, secretarías, subsecretarías, organismos descentralizados, representaciones diplomáticas y directorios de empresas estatales, entre otros.

3 - Publicidad electoral durante todo el año

Otro de los cambios previstos consiste en eliminar las restricciones temporales para la difusión de publicidad electoral, tanto gratuita como paga, en radio, televisión e internet.

Actualmente, estas actividades están sujetas a los plazos de campaña establecidos por el Código Electoral. Con la modificación, las fuerzas políticas podrán contratar y difundir propaganda por fuera del período formalmente establecido.

En consecuencia, la publicidad electoral podría mantenerse activa durante todo el año.

4 - Cambios en el financiamiento electoral: menos recursos públicos y mayores aportes privados

La versión original del proyecto contemplaba la eliminación de los aportes estatales obligatorios destinados al financiamiento de las campañas electorales y de los espacios gratuitos de publicidad en radio y televisión. Durante 2025, el Gobierno destinó más de $13.000 millones al primero de esos conceptos.

Sin embargo, durante el tratamiento en comisiones, La Libertad Avanza propuso conservar el financiamiento público de los espacios publicitarios audiovisuales, aunque con una reducción del 50%.

De esta manera, la cesión obligatoria y gratuita de espacios en los servicios de comunicación audiovisual y de televisión por suscripción pasaría del 5% al 2,5% de la programación.

Por otra parte, la iniciativa elimina el límite de gastos de campaña para cada agrupación política, que durante las elecciones de 2025 alcanzó casi $14.000 millones a nivel nacional.

El dictamen también habilita aportes privados en especie sin límite, mediante bienes o servicios, siempre que no exista coordinación entre quienes los realizan y los candidatos o partidos beneficiados. La disposición comprende acciones efectuadas por iniciativa propia a favor o en contra de una candidatura.

Asimismo, el proyecto incrementa del 2% al 35% del gasto total de campaña el máximo que pueden aportar las personas y las empresas a una agrupación política.

En cuanto a los aportantes extranjeros, la reforma elimina la excepción que actualmente permite realizar contribuciones a quienes poseen residencia en la Argentina. También impide que los partidos contraten servicios de extranjeros, como consultorías y otras prestaciones.

5 - Reducción de las restricciones de la veda electoral

La reforma propone derogar dos de las prohibiciones que actualmente rigen durante la jornada electoral.

En caso de aprobarse, quedarán habilitados los espectáculos públicos, las funciones teatrales, las actividades deportivas y otras reuniones, tanto al aire libre como en espacios cerrados, siempre que no estén relacionadas con los comicios.

Además, se permitirá la apertura de establecimientos comerciales destinados a la venta de bebidas alcohólicas, lo que representa una modificación significativa de las restricciones vigentes durante el día de las elecciones.

6 - El debate presidencial solo será obligatorio en caso de balotaje

El proyecto elimina la obligatoriedad de realizar los dos debates presidenciales que actualmente deben celebrarse antes de las elecciones generales, uno de ellos en una provincia del interior del país.

De aprobarse la iniciativa, el único debate presidencial obligatorio será el que se realice antes de una eventual segunda vuelta electoral. La Cámara Nacional Electoral conservará la responsabilidad de organizarlo.

Uno de los argumentos vinculados con esta modificación es que la suspensión de las PASO podría incrementar la cantidad de candidatos presidenciales en las elecciones generales y dificultar la organización de los encuentros.

El proyecto marca nueve cambios en puntos clave. Archivo

7 - Incorporación de candidaturas provinciales y municipales a la Boleta Única Papel

Las provincias que realicen sus elecciones locales en simultáneo con los comicios nacionales podrán incorporar sus categorías electorales a la Boleta Única Papel (BUP).

Así, una misma papeleta podría incluir candidatos a presidente, legisladores nacionales, gobernadores, intendentes y representantes provinciales, dependiendo de los cargos que se encuentren en disputa.

La confección de los modelos y la distribución de las boletas estarán a cargo de los jueces federales con competencia electoral o de la Junta Electoral Nacional, según corresponda.

Otra de las novedades es la incorporación de un casillero de “lista completa”, ubicado junto al nombre y los símbolos de cada agrupación política. Esta opción permitirá votar a todos los candidatos de una misma fuerza incluidos en la papeleta.

8 - Afiliación digital a los partidos políticos

La iniciativa también introduce modificaciones en los procedimientos de afiliación partidaria y habilita la posibilidad de realizar el trámite mediante herramientas digitales.

De esta manera, los ciudadanos podrán incorporarse a una agrupación política sin necesidad de completar el procedimiento exclusivamente de manera presencial o mediante documentación en papel.

La implementación de la afiliación partidaria digital deberá ajustarse a los mecanismos de validación establecidos por la normativa electoral, debido a su incidencia sobre la conformación de los padrones y los procesos internos de cada partido.

9 - Eliminación del voto directo para elegir a los parlamentarios del Mercosur

El último punto contempla una modificación en el mecanismo de elección de los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur (Parlasur).

La propuesta establece que estos cargos dejarán de definirse mediante el voto directo de los ciudadanos, por lo que los candidatos ya no aparecerán en las boletas electorales.

En su lugar, la designación de los parlamentarios quedará bajo la responsabilidad del Congreso Nacional y las legislaturas provinciales, lo que supondrá el retorno a un sistema de elección indirecta.