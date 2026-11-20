En estos días se cumplen 12 años de la partida de Carlos Fontana (en realidad Carlos Pagura) una de las mejores plumas que jamás escribieron en Ámbito, pero por sobre todo, un tipazo. Como nunca, merece ser recordado, especialmente ahora que el mercado argentino vuelve a enfrentar momentos aciagos.

Higuerón silvestre, Echo Caves, Sudáfrica. Las raíces nunca llegan al infierno, aunque pueden enterrarse más profundamente que lo que crece la copa de un árbol. En su momento, la caída de los activos argentinos encontrará un piso y quienes tienen “espalda” y han sido prudentes, una nueva oportunidad de ganancias al alza

“Los árboles nunca llegan al cielo, ni las raíces al inferno”, solía repetir nuestro mentor -y por encima de todo amigo- Carlos “Fontana” Pagura , cuando enfrentábamos una crisis financiera. Y enfrentamos muchas.

En uno de sus escritos de 1526 Martin Lutero apunta, como una advertencia contra el hubris “…por lo tanto, Él es el único Dios verdadero por encima de todos los demás, quien puede contener a los grandes árboles para que no crezcan hasta el cielo .” ( Dr. Martin Luther's exegetische deutsche Schriften, J.K Irmischer, 1844)

Es interesante que esta idea se expande poco después al contexto económico, cuando en 1565 Wolfgang Kauffmann publicó “Wider den verfluchten Wucher” (Contra la maldita usura) donde refiere “Dios también se ocupará de controlar los grandes árboles para que no crezcan demasiado hasta el cielo”, una clara advertencia contra los prestamistas y la actividad financiera.

Con Heinrich Heine (Französische Maler) en 1831 entra en una dimensión política: “Está dispuesto que los árboles de la libertad no crezcan hasta el cielo”. Esto lo parafrasea luego Max Webber en 1906 (Zur Lage der bürgerlichen Demokratie in Rußland) como “Está demasiado bien dispuesto que los árboles del individualismo democrático no crezcan hasta el cielo”.

Al año siguiente, Theodor Fonatane (Wanderungen durch die Mark Brandenburg, volumen 3) escribe: “Así, entre los de Werder hay bastantes personas acomodadas, pero pocas realmente ricas. También aquí está previsto que los árboles no crezcan hasta el cielo.”, una idea que repite unos meses después cuando dice (en su Frau Jenny Treibel): “Pero aun así está previsto, también aquí, que los árboles no crezcan hasta el cielo, y junto a lo grande, lo pequeño no solo tiene su justificación, sino también sus ventajas”, apelando a un sentido económico (la riqueza y el bienestar tienen limites naturales).

Del 16 de enero de 1909 tenemos lo que pareciera ser la primera apelación 100% financiera a nuestra frase, cuando en el “Comercial West” (Vol 15, Nro.3) bajo el título “The Stock Market is Ragged” leemos “A tree connot grow to the sky” (Un árbol no puede crecer hasta el cielo), una clara advertencia contra el comportamiento exuberante de los inversores.

En 1919 Thomas Gibson (el autor de “The Cycles of Speculation”, 1907) publicó una serie de artículos en la revista “The Financial World” que luego compiló en el libro “The Problems of Peace”, advirtiendo: “Sin embargo, prestando atención cuidadosa al curso de los acontecimientos y teniendo siempre presente el proverbio persa ‘ningún árbol crece hasta el cielo’, será posible que las personas prudentes y observadoras escapen del diluvio”. Se equivocó con que el proverbio era persa (al menos no encontré ninguna evidencia en ese sentido), pero tan errado no estuvo al prevenir que la euforia de post guerra tenía un límite.

Que en la primera mitad del siglo pasado el adagio era conocido en Wall Street, lo reflejan el editorial de The Wall Street Journal del 4 de octubre de 1927, que advirtiendo que la suba accionaria -ya llevaba cuatro años- podía continuar: “Más allá de ofrecer la reflexión algo trillada de que ningún árbol crece hasta el cielo, no hay necesidad de moralizar sobre ello” (sugiriendo que la suba podía continuar), la nota de The New York Times del 25 de octubre de 1928, “Topics on Wall Street”, donde se cita a un banquero advirtiendo “…even the tallest tree cannot touch the sky” (acá como una clara advertencia) o la cita de Vere Shaw en su “10 rules for investors (10 reglas para inversores) de 1929 con: “Según el proverbio alemán, sin embargo, ningún árbol crece hasta el cielo”. En octubre sobrevino el crack y luego la Gran Depresión.

El 4 de noviembre de 1966, John H. Allan comenta en The New York Times (Dealers Assess Note Allotment) “El viejo cliché del mercado, ´ningún árbol crece hasta el cielo´”. Tal vez algo más tarde, pero en nuestro mercado la idea también circula hace décadas (“Analistas opinan sobre la oportunidad de tomar ganancias”, iProfesional, 14 de febrero de 2005).

…ni las raíces al infierno

Revisando “The Maxims of Wall Street: A Compendium of Financial Adages, Ancient Proverbs, and Worldly Wisdom” de M.Skousen (2014), considerada “la biblia” sobre los adagios que circulan en Wall Street (releva más de 800 de ellos), vemos que solo se sindica la primera parte de la metáfora (achacada a un autor anónimo; pag.45): “Trees don´t grow to the sky”.

Lo interesante es que el uso que hacen los actores del mercado de la frase se orienta a advertir contra los excesos económicos o financieros -¿la moral protestante?-, eso que alguna vez Alan Greenspan definió como “exhuberancia irracional” (5 de diciembre de 1996)… Frente a esto no circula ningún adagio que nos advierta de la sobreactuación en tiempos de bajas (lo más parecido es lo atribuido a Rotschild “Compra cuando haya sangre en las calles, aun si esa sangre es la tuya”.

Buscamos y rebuscamos alguna referencia en inglés a la metáfora completa (cielo e infierno) sin encontrarla, por lo que de antemano a quien pueda probarme equivocado.

En 1639, Christoph Lehmann (Florilegium Politicum: Political Flower Garden) expande la idea que lanzó Lutero cuando dice: “Dios no deja que ningún árbol crezca todo el camino hasta el cielo/ni Él permite que cualquier árbol robe enteramente su luz. Dios no deja que nada crezca más allá de sus límites”.

El giro fundamental, sin embargo, lo da Friederich Nieztche en 1883 al agregar a la metáfora el concepto del infierno en “Also sprach Zarathustra” (Asi hablaba Zartustra; Cap. “El árbol de la montaña): “Pero con el hombre ocurre lo mismo que con el árbol. Cuanto más quiere elevarse hacia la altura y hacia la luz, tanto más vigorosamente se hunden sus raíces en la tierra, hacia abajo, en lo oscuro y profundo, hacia el mal.”

Esto lo recoge Carl Jung en 1951 (“Aion. Beiträge zur Symbolik des Selbst”, Aion. Investigaciones sobre el simbolismo del sí-mismo) que, al hablar sobre Cristo como símbolo de Sí-mismo, comenta: “Ningún árbol, se dice, puede crecer hasta el cielo si sus raíces no llegan hasta el infierno.”

Carlos. Jamás abandono sus viejas máquinas de escribir por una computadora, demostrando que se podía ser un gran periodista y un gran inversor, sin la necesidad de tecnología (y por sobre todo, una gran persona).

Releyendo al querido “Fontana” (el seudónimo lo tomo de su padre, un conocido personaje de radio), vemos que hasta 2007 solo nos habla de “la vieja y gastada frase de «los árboles no crecen hasta el cielo»” (cupones 12 de enero de 2007).

Esto cambió a partir de la crisis global de 2008, cuando en una nota que salió en la tapa de este diario el 10 de octubre y en sus “Cupones” del 15 de octubre, se hace referencia a: “… una frase clásica de los mercados: «Los árboles no crecen hasta el cielo. Pero, las raíces no llegan al infierno...»”, buscando que los inversores no abandonen la racionalidad.

El adagio lo vuelve a reiterar en diciembre de 2009, cuando en referencia a aquellos escritos rememora: “En aquel entonces, refrescábamos el viejo, y siempre vigente, axioma de Wall Street: «Los árboles no crecen hasta el cielo, pero sus raíces no llegan al infierno...».” (cupones, 31 de diciembre de 2009).

Conociéndolo a Carlos, su interés por Nietzsche y el valor que le daba a ciertos sofismas como estrategia literaria para fijar ideas en la mente de los lectores – apelación al “argumentum ad verecundiam”, aunque esto fuera en su detrimento personal-, no podemos descartar que fuera él quien redondeó la metáfora, repetida hoy por innumerables actores del mercado financiero.

“Paréceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos son sentencias sacadas de la mesma experiencia, madre de las ciencias todas” (Primera Parte, Capitulo XXI, Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra, 1605) y lo de Carlos es claramente cierto, aunque reconozco que alguna vez se lo discutí (por deporte intelectual).

La copa del árbol mas alto, el Hyperion, una secuoya de California llega a los 116,2 metros (sus raíces apenas descienden 4 metros), y las raíces del Higuerón silvestre de las Echo Caves, en Sudáfrica, llegan a los 120 metros (mide unos 30 metros de alto).

El que exista un límite al crecimiento (el cielo) y especialmente a la caída (el infierno) del precio de los activos financieros o la economía -atenti, no hablamos de “una regresión a la media”-, es algo que los gobiernos y reguladores desde siempre abusan y aprovechan por politiquería.

Desligan cualquier responsabilidad y culpan a las fuerzas del mercado o factores externos, por los periodos de baja, Se erigen como factótums del rebote desde el nadir, sin importar si tuvieron poca o nula responsabilidad en ello.

El problema con esto es que, como advierte el dicho: “en la causa está el remedio”. Al desdibujar la verdadera “cura” de estos procesos económico/financiero, sea por cuestiones de política o ignorancia, desconocen y tergiversan sus causas. Lo más que tenemos, entonces, son simples “paliativos” y no un auténtico “remedio” de los males económicos.

En momentos como este, lo mejor que podemos aconsejar al lector/inversor, especialmente al más golpeado, es lo que parangonaba otra de las creaciones de la pluma de Carlos, su amigo Pirulo: “tenga mucho, pero mucho cuidado”.

Va nuestro más profundo cariño para Élida y “los chicos” (reconozco que esta nota la escribí la semana pasada y la demoré más de lo necesario).