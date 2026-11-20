La víctima tenía 67 años y fue encontrada sin vida dentro de su taller metalúrgico. Los investigadores analizan si el ataque fue planificado y si alguien proporcionó información sobre una operación cambiaria realizada minutos antes.

Conmoción en La Matanza por el asesinato de un comerciante

Un comerciante de 67 años fue asesinado de un disparo en el rostro dentro de su taller metalúrgico en la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga, partido de La Matanza . Por el crimen, ocurrido el martes, la Policía detuvo a un sospechoso que tenía un pedido de captura vigente por robo agravado .

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La víctima fue identificada como Manuel Failde , propietario de un establecimiento ubicado en la intersección de Monseñor Bufano y Camino de Cintura. Una de las principales hipótesis de los investigadores apunta a que el homicidio estuvo vinculado con el robo de una importante suma de dólares que el hombre había adquirido poco antes del ataque.

El cuerpo fue descubierto al día siguiente por dos trabajadores de una empresa de telefonía que habían ingresado al inmueble para realizar tareas en la terraza. Los operarios comenzaron sus actividades alrededor de las 9 y, cuando descendieron cerca de las 17, encontraron al comerciante sin vida.

Mientras alertaban al 911, llegó al lugar el hijo de la víctima, quien advirtió que faltaban dinero y un arma de fuego que su padre guardaba en una caja fuerte . También constató la desaparición del dispositivo donde se almacenaban las grabaciones de las cámaras de seguridad del negocio.

Al momento del asesinato, el único empleado que trabajaba junto al propietario no se encontraba en el establecimiento.

Las cámaras de seguridad y la compra de dólares, claves en la investigación

La reconstrucción de los movimientos previos al homicidio permitió establecer que Failde había concretado una operación de compra de dólares en el mercado informal.

Su hijo aportó a los investigadores la identidad del vendedor, quien habitualmente se trasladaba hasta el taller para realizar las transacciones.

A partir del análisis de las cámaras de seguridad de la zona, los efectivos comprobaron que un vehículo llegó al comercio cerca del mediodía. Su conductor ingresó al establecimiento y permaneció allí aproximadamente 30 minutos. Posteriormente, se determinó que el automóvil pertenecía al cambista.

La investigación quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza.

Unos diez minutos después de su partida, un Fiat Duna estacionó frente al taller. Un hombre descendió del vehículo, ingresó al local y permaneció en el interior durante más de 50 minutos. Luego salió, regresó por un breve período y finalmente se retiró.

Los investigadores identificaron a ese conductor como Javier Andrés Brescia, empleado de Carlos Alberto Umaño, un amigo de la víctima que lo reconoció a través de las imágenes.

Según informó Noticias Argentinas, Umaño indicó que Brescia residía en una propiedad de su pertenencia. Con la autorización del dueño del inmueble, los policías ingresaron al domicilio y concretaron la detención.

Durante el procedimiento también se constató que el sospechoso tenía un pedido de captura emitido en junio de 2019 en Morón, en una causa por robo agravado por el uso de arma.

La investigación quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza.

Hasta el momento, los investigadores no lograron recuperar el dinero sustraído ni localizar el arma utilizada en el asesinato. De acuerdo con los primeros elementos de la causa, el comerciante recibió un disparo a corta distancia en el rostro, presuntamente efectuado con una pistola calibre .38 que él mismo guardaba en su caja fuerte.

Una de las principales incógnitas es si el agresor actuó de manera improvisada o si conocía de antemano la operación de compra de dólares.

En caso de confirmarse que el ataque fue planificado, los investigadores buscarán determinar si una tercera persona pudo haber facilitado información sobre el dinero que se encontraba en el establecimiento.

Por ahora, esa posibilidad continúa bajo investigación y no se informó sobre nuevas detenciones vinculadas con el caso.