Rusia entra en un "período de gracia" por suspensión de pagos y amenaza con acciones legales

Rusia ha sido declarada en suspensión de pagos de su deuda externa al no aceptar sus acreedores el pago en rublos, según declaró la empresa de calificación Standard and Poor's en un comunicado este lunes. Rusia, que tiene sus cuentas bloqueadas en Estados Unidos y también en otros países como fruto de las sanciones aplicadas por la invasión a Ucrania, intentó pagar con rublos sus bonos con vencimiento el 4 de abril, pero sus inversores se negaron por la imposibilidad de realizar la conversación. En este contexto, Rusia tiene hasta 30 días "de gracia" para pagar y no entrar en default.