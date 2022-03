Las economías regionales que exportan a Rusia ya buscan otros mercados

En particular, cinco economías regionales de nuestro país ya se ven afectadas por la incertidumbre que genera la guerra. Rusia es un mercado atractivo para nuestros limones, peras, lácteos, maní y carnes. Los exportadores e importadores -a uno y otro lado del mundo- deben afrontar dos problemas principales, que son la realización de las transferencias bancarias y la logística de los contenedores, aunque no son los únicos inconvenientes. En total, estas actividades reportaron en 2021 ingresos al país por casi u$s300 millones y, aunque no tengan un peso específico determinante en la balanza comercial total, el impacto es enorme para las regiones geográficas en las que tienen protagonismo.