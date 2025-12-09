Salarios de empleadas domésticas: oficializan aumentos de noviembre y diciembre más un bono + Seguir en









La resolución fija un alza del 1,4% en noviembre y del 1,3% en diciembre. Además, establece una suma extraordinaria de hasta $14.000 que se volverá remunerativa desde enero de 2026.

El Gobierno oficializó los aumentos a través de la resolución 3/2025, aplicables en todo el país para el personal del sector. Getty Images/iStockphoto

El Gobierno formalizó este martes los incrementos salariales para el personal de casas particulares correspondientes a noviembre y diciembre, a través de la resolución 3/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares publicada en el Boletín Oficial. Se trata de subas ya acordadas en la última mesa paritaria del sector y que ahora quedan habilitadas para su aplicación en todo el país.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La normativa establece un aumento del 1,4% sobre las remuneraciones mínimas mensuales y por hora desde noviembre, tomando como referencia los salarios conformados de septiembre. También dispone una suba adicional del 1,3% que comenzará a regir en diciembre, calculada sobre los valores actualizados del mes previo.

limpieza.jpg Recicla Más Salario por hora: tarifas mínimas para empleadas con y sin retiro Con estas modificaciones, las empleadas contratadas por hora perciben en noviembre una tarifa mínima de $3.095,73 con retiro y de $3.340,11 sin retiro, según la grilla difundida por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP). Estos importes corresponden a quienes trabajan menos de 24 horas por semana para un mismo empleador.

Salario mensual: montos mínimos según jornada laboral En cuanto al salario mensual, el mínimo asciende a $379.784,94 para el personal con retiro y a $422.316,42 para quienes desempeñan tareas sin retiro, en ambos casos para jornadas iguales o superiores a las 24 horas semanales. Estos montos representan el básico, por lo que deben sumarse adicionales como antigüedad y los aportes correspondientes.

aviso_335686 La resolución también confirma el pago de una suma extraordinaria para noviembre y diciembre. El beneficio será de $14.000 para trabajadoras con 16 horas semanales o más; de $9.000 para quienes cumplan entre 12 y 16 horas; y de $6000 para quienes trabajen menos de 12 horas por semana. A partir de enero de 2026, este adicional pasará a ser remunerativo e integrará el salario.

Proceso de actualización salarial y alcance del sector El esquema salarial fue definido en la sesión plenaria del 7 de noviembre, con participación de representantes de los empleadores, del sector trabajador y del Estado. Con su publicación oficial, queda cerrada la actualización salarial de fin de año para un rubro que emplea a más de un millón de trabajadoras en todo el país y que cuenta con un régimen laboral propio desde 2013.