El gobierno bonaerense reabre las paritarias y convocó a estatales, docentes y judiciales a una nueva negociación salarial

Los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense habían solicitado de manera formal la reapertura de las negociaciones.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó a los gremios estatales, judiciales y docentes a una nueva reunión paritaria , que se realizará este martes 13, con el objetivo de retomar la discusión salarial y definir nuevos incrementos en un contexto de alta inflación .

La convocatoria se produce tras los reclamos realizados en las últimas semanas por distintos sindicatos del sector público, entre ellos la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) , que habían solicitado de manera formal la reapertura de las negociaciones.

Según se informó, el encuentro se desarrollará en un horario aún a confirmar en la cartera que conduce Walter Correa y contará con la participación de autoridades del Ministerio de Economía bonaerense, encabezado por Pablo López . El esquema previsto contempla una primera reunión con los gremios estatales y, posteriormente, un encuentro con los representantes docentes y judiciales.

En ese sentido, el secretario general de ATE en la provincia de Buenos Aires, Claudio Arévalo, confirmó la convocatoria y recordó que “el gobernador se había comprometido a darle continuidad a la discusión salarial en enero”.

En ese marco, Arévalo remarcó la necesidad de avanzar en una recomposición de los ingresos y sostuvo que el gremio continuará planteando “la recuperación del poder adquisitivo de los salarios” y “la continuidad de los pases a planta permanente en áreas como salud y educación, así como en todos los sectores donde persiste la precarización laboral”.

En la misma línea se habían expresado los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense, que agrupa a SUTEBA, UDOCBA, FEB, AMET y SADOP. A través de un comunicado, el FUDB informó días atrás que presentó una nota formal ante el Ministerio de Trabajo provincial para solicitar la reapertura de la paritaria y aclaró que “no considera cerrada la discusión salarial 2025”.

“El FUDB reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de las y los docentes y exige la continuidad de la paritaria salarial docente, en virtud de la pérdida del poder adquisitivo que atraviesan las y los trabajadores de la educación”, señalaron desde el frente gremial.

Asimismo, los sindicatos docentes manifestaron su voluntad de diálogo y negociación, aunque advirtieron sobre la necesidad de “medidas urgentes que garanticen condiciones laborales y salariales dignas”, en un contexto que, según indicaron, se ve agravado por el desfinanciamiento de partidas educativas a nivel nacional.

En paralelo, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) había realizado una presentación ante el Poder Ejecutivo para solicitar la continuidad de la discusión paritaria 2025 y la apertura de la negociación 2026. “Tras la última reunión, realizada el 23 de diciembre, el gremio quedó a la espera de una nueva convocatoria que debía ser cursada en estos primeros días de enero, pero que todavía no se concretó, generando una gran preocupación entre las trabajadoras y los trabajadores judiciales”, enfatizaron desde la entidad gremial.

docentes bonaerenses paritaria.jpg

Desde la asunción de Axel Kicillof al frente del Ejecutivo bonaerense, la Provincia logró alcanzar acuerdos salariales con los gremios docentes antes del inicio del ciclo lectivo, lo que permitió que las clases comenzaran en término y sin medidas de fuerza. No obstante, fuentes oficiales admiten que este año la negociación se presenta más compleja, atravesada por un escenario de fuerte restricción financiera que condiciona el margen de maniobra del gobierno provincial.

El entendimiento salarial más reciente entre el gobierno bonaerense y los trabajadores estatales se cerró en agosto del año pasado y contempló un incremento del 5% dividido en dos cuotas. Con la liquidación del último tramo en octubre, la mejora acumulada alcanzó el 25,9%, un porcentaje que quedó por debajo de la inflación registrada hasta noviembre de 2025, que trepó al 27,9%.

Desde ese momento no se reabrieron instancias formales de negociación. La última reunión entre la Provincia y los representantes de los gremios estatales, docentes y judiciales se llevó a cabo el 22 de diciembre, aunque tuvo carácter meramente informativo. En ese encuentro, encabezado por el ministro López, las autoridades advirtieron sobre una “situación financiera crítica” y postergaron la discusión paritaria para el inicio de 2026.