Salarios le ganaron (por poco) a la inflación en 2021: qué se espera para este año

Con ese escenario, y proyectando lo que puede ocurrir este año en la “batalla” entre los precios y los salarios, desde LCG señalaron: “En líneas generales, para este año esperamos que los salarios como mucho terminen empatando la inflación medidos a diciembre. Habrá que ver la posibilidad que tenga el Gobierno de anclar expectativas de inflación en torno a la pauta que estableció el acuerdo con el FMI (40% anual) y la traducción de eso en el reclamo por paritarias. No obstante, por el arrastre que deja la recuperación que se evidenció hacia el final de este año, en la medición promedio podrá verse cierto aumento del poder adquisitivo”.

Justamente, al analizar la evolución promedio de los salarios y lo que puede ocurrir este año, el economista de Analytica Claudio Caprarulo sostuvo a Ámbito: “En los últimos diez años, únicamente en cuatro el salario registrado creció en términos reales. Y fue justamente cuando el aumento de precios fue menor al 27%. Mientras la inflación no baje, difícilmente las familias puedan recuperar poder de compra. Está bien que el Gobierno busque coordinar expectativas y proponga una pauta menor a la inflación proyectada por el mercado. Una carrera entre precios y salarios con los actuales niveles de nominalidad puede poner a la economía en una situación aún mucho más compleja. Pero a su vez, tiene que lograr que el resto de los precios también se actualicen con una pauta similar, caso contrario los trabajadores asumen la mayor parte de los costos y se profundiza la desigualdad y la pobreza”.

Por su parte, Martín Burgos, del Centro Cultural de la Cooperación, analizó: “Me parece que no hay que contar con un incremento salarial desproporcionado para este año ni los próximos. De hecho, parece más bien un proceso lento en el cual se pretende subir el salario real 3% a 4% anual, para intentar volver a los niveles de 2015 en cinco años”.

“La expectativa para el 2022 está puesta en dos cuestiones: primero, en que los salarios registrados continúen con una senda de recuperación de al menos 3 puntos en el año. Si bien se están incrementando, todavía están lejos de recuperar el terreno perdido respecto de finales de 2015, por ejemplo”, sostuvo por su parte Hernán Letcher, director del CEPA, quien agregó: “En segundo lugar, me parece que es importante la recuperación del salario no registrado, que tuvo un muy buen desempeño en los últimos dos meses del año pasado, pero que de todas formas se encuentra a un 6% por debajo de los niveles prepandemia. Es decir, en este último segmente, debería lograr recuperarse en los primeros meses de este año lo perdido en pandemia y empezar a recortar, tal vez desde marzo en adelante, lo perdido durante la gestión de Cambiemos que asciende, para el sector no registrado, entre el 25% y el 30% de pérdida de poder adquisitivo.