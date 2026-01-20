China desembolsa u$s136 millones para reactivar las obras de la represa Jorge Cepernic en Santa Cruz

Los fondos fueron girados a la provincia por la empresa Gezhouba a través del Ministerio de Economía de la Nación. Permitirán retomar el ambicioso proyecto, que había quedado congelado. Su avance es de poco más del 40%.

El Ministerio de Economía de la Nación habilitó el desembolso de u$s136 millones por parte de capitales chinos destinados a las obras de la represa Jorge Cepernic/La Barrancosa , uno de los dos complejos hidroeléctricos que se desarrollan en Santa Cruz .

Los desembolsos habían sido pedidos por el Gobierno nacional en diciembre pasado y recién se oficializaron esta semana. Son, en total, u$s150 millones, de los cuales se le acreditaron u$s136 millones al Palacio de Hacienda, mientras que los u$s14 millones quedaron en China para pagar a proveedores.

La noticia fue confirmada a Ámbito por fuentes cercanas al proyecto, quienes dieron cuenta de que todavía no se reactivaron los trabajos en ese complejo santacruceño ni hay fecha oficial para hacerlo, aunque destacaron que ya se iniciaron algunas pocas tareas de readecuación.

Jorge Cepernic/La Barrancosa y Néstor Kirchner son las dos grandes represas en construcción en suelo santacruceño. Las obras se habían paralizado tiempo atrás por falta de fondeo, asestándole un duro golpe a la actividad en la provincia que comanda Claudio Vidal, quien realizó gestiones para su reactivación.

En el primer caso, se estima que el avance de obra es superior al 40%, mientras que en el segundo apenas llega el 20%.

Visita china a Santa Cruz

Esta semana, autoridades del gobierno de Santa Cruz mantuvieron una reunión de trabajo con representantes de la empresa Gezhouba – líder del proyecto que lleva adelante la obra de la represa Jorge Cepernic/La Barrancosa – y de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), con el objetivo de ultimar los acuerdos necesarios para el reinicio de la obra.

La misma fue encabezada por el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; y el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ezequiel Verbes, y tuvo lugar en la Casa de Santa Cruz.

Claudio Vidal represa Cepernic El gobernador Claudio Vidal recorrió las obras de la represa Jorge Cepernic junto a directivos de la empresa Gezhouba.

Durante el encuentro se abordó el estado actual del proyecto, que se encuentra en su etapa final de definiciones, y se avanzó especialmente en los aspectos laborales.

En ese marco, se confirmó que los recursos económicos para la obra están disponibles en el país, y que se está cerrando el acuerdo en materia de ingresos de personal con la UOCRA, un paso clave para garantizar el reinicio de los trabajos en condiciones de previsibilidad y resguardo de los derechos de los trabajadores.

Las partes coincidieron en que el proceso se encuentra prácticamente concluido, restando únicamente formalizar los últimos consensos para dar inicio a una nueva etapa de ejecución.

En este sentido, se destacó el diálogo sostenido entre el Gobierno Provincial, el sector empresarial y el gremio, como base para destrabar definitivamente el proyecto.

Desde el Ejecutivo Provincial se remarcó que la reactivación de la represa Jorge Cepernic/La Barrancosa representa un impacto estratégico para Santa Cruz, tanto en términos de generación de empleo como de fortalecimiento de la matriz energética nacional, y que el reinicio de la obra se encuentra cada vez más próximo.

Reunión Snata Cruz Reunión entre el gobierno de Santa Cruz, ejecutivos de Gezhouba y representantes de la UOCRA.

Cabe destacar que, el pasado mes de noviembre, el gobernador Claudio Vidal recorrió junto a autoridades chinas la obra, donde analizaron el estado de la infraestructura y coincidieron en la voluntad de reactivar el proyecto tras años de paralización.

Durante aquella visita, representantes de la casa matriz de Gezhouba y el propio Vidal coincidieron en el interés sólido por impulsar la obra cuanto antes, destacando que la disponibilidad de fondos y la definición de acuerdos, en ese momento pendiente de una firma clave, eran pasos determinantes para el reinicio efectivo de los trabajos.

Esta recorrida formó parte de una agenda de diálogo constante con inversores y socios estratégicos, que hoy se reflejan en los progresos alcanzados en las mesas de negociación con gremios y contratistas.