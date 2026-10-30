Santa Fe celebra el éxito de las primeras Rondas RIGI: 2.500 proveedores, 4.500 personas y 3.300 reuniones de negocios

El evento se desarrolló en Rosario y contó con la presencia de la primera plana del Gobierno nacional y de 10 jefes provinciales, incluyendo al anfitrión, Maximiliano Pullaro.

La Primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) convocó a 4.500 participantes y concretó 2.500 reuniones comerciales y otras 800 de networking. El gobierno de Maximiliano Pullaro busca que las pymes y el entramado industrial santafesino se incorporen a las cadenas de valor de los grandes proyectos mineros, energéticos y de infraestructura.

Rosario se convirtió este jueves en el escenario de un evento que reunió a representantes de 1.800 empresas de todo el país, en el marco del RIGI. El encuentro, realizado en el espacio La Fluvial, dejó como saldo 2.500 reuniones de negocios y otras 800 de networking, con la participación de 4.500 personas.

La convocatoria tuvo una fuerte presencia local: 500 empresas fueron de Santa Fe, lo que representó el 35% de la participación empresarial. El objetivo del gobierno de Maximiliano Pullaro es posicionar a la provincia como un proveedor estratégico de las grandes inversiones que se proyectan en el país, especialmente en los sectores de minería, energía e infraestructura.

La apertura estuvo encabezada por Pullaro, junto al ministro de Economía, Luis Caputo ; el jefe de Gabinete, Diego Santilli ; y la secretaria general de la Presidencia , Karina Milei . También participaron diez gobernadores y representantes de distintos organismos.

Durante la jornada, representantes de 43 grandes proyectos estratégicos mantuvieron reuniones con pymes y proveedores de todo el país, pertenecientes a 16 rubros de la economía. La intención fue generar oportunidades comerciales y facilitar la incorporación de empresas nacionales a las cadenas de suministro que demandarán los emprendimientos alcanzados por el RIGI.

La actividad incluyó además 90 mesas de trabajo, 11 conferencias, 14 paneles de capacitación y 15 stands destinados a brindar financiamiento y asistencia técnica.

En el panel dedicado al rol del mercado de capitales, el sistema financiero, los bancos y los sistemas de avales en la integración de las pymes locales dentro de los grandes proyectos de inversión, se informó que las líneas de crédito corporativas disponibles para financiar el entramado productivo argentino ascienden este año a un volumen histórico de u$s30.000 millones.

Al respecto, el presidente de la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (CASFOG), Pablo Pereyra, quien coordinó el intercambio, subrayó el valor estructural de los sistemas de garantías recíprocas para la competitividad empresarial.

Y añadió: "Las SGR aportan una herramienta federal, simple y eficaz que moviliza el financiamiento hacia los sectores productivos más vulnerables, permitiendo que las empresas accedan a avales sin necesidad de inmovilizar activos. Con mejores plazos y mejores tasas".

Santa Fe busca convertirse en un puente hacia las grandes inversiones

El ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini, destacó los resultados de la convocatoria y la definió como “una de las rondas de negocios más importantes del año en materia productiva”. Según explicó, la iniciativa apunta a promover el desarrollo de proveedores locales y aumentar el contenido nacional de las grandes inversiones.

“Cuando se desarrollan estos emprendimientos, se necesita construir caminos, montar campamentos, proveer energía, alimentación, transporte, viviendas y equipamiento. Es una cadena de valor enorme que abre oportunidades para miles de empresas”, señaló el funcionario.

En esa línea, Puccini planteó que Santa Fe pretende ocupar un lugar estratégico en el abastecimiento de los proyectos mineros y energéticos. Para eso, puso el foco en su capacidad logística y de servicios, además de un entramado industrial integrado por más de 6.400 empresas y con casi 70 años de experiencia vinculada al sector agropecuario.

“Santa Fe quiere ser el puente estratégico”, sostuvo el ministro, quien también remarcó que la provincia ya participa como proveedora de actividades vinculadas con Vaca Muerta y con desarrollos en Salta, Catamarca, Jujuy, San Juan y Mendoza.

La apuesta provincial es que el volumen de inversiones que busca movilizar el RIGI no quede limitado a las grandes compañías que encabezan los proyectos, sino que también derrame oportunidades sobre las pequeñas y medianas empresas. En ese esquema, Santa Fe busca aprovechar su capacidad industrial para insertarse en las demandas de bienes, servicios y logística que acompañarán la expansión de los sectores estratégicos.