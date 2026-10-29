Los gobernadores y Nación ratificaron su sintonía en una cumbre donde el RIGI fue la estrella

El evento se desarrolló en Rosario. Participaron nueve mandatarios y representantes de numerosas provincias, además de empresas y cámaras. Entre guiños cruzados, Karina Milei agradeció el respaldo de los distritos.

La administración de Javier Milei y los gobernadores dialoguistas ratificaron el buen momento que atraviesa su vínculo con un mega evento dedicado al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que incluyó el desembarco de la primera plana oficialista, la presencia de numerosos mandatarios de distintas escuderías y guiños cruzados entre las partes.

Este jueves, en La Fluvial de Rosario, se desarrolló la Ronda de Negocios RIGI bajo el slogan "Construyendo vínculos entre inversores y proveedores nacionales", una cumbre enfocada en la minería metalífera, litio, industria e infraestructura pesada, con fuerte eje en el rol de las pymes, con la coordinación del Ministerio de Economía de la Nación y del Ministerio de Desarrollo Productivo santafesino.

La jornada reunió a representantes de 43 grandes proyectos de minería, energía e infraestructura y a cerca de 1.800 pymes y proveedores de todo el país , que participaron de rondas de negocios, mesas de financiamiento y espacios de vinculación.

Aunque la veta fue económica, lo cierto es que también hubo fotos políticas de fuste. La presencia de Karina Milei , escoltada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli , el ministro de Economía, Luis Caputo , y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , fue el primer punto destacado de la mañana. Esperaba, en tierras rosarinas, el mandamás local, Maximiliano Pullaro , quien viene acercando posiciones con la Casa Rosada en los últimos meses.

La hermana del Presidente no solo se sentó en la primera fila, sino que también compartió un breve discurso en la ceremonia de apertura. La funcionaria puso en valor el rol de los gobernadores, a quienes les agradeció el "acompañamiento". Destacó, además, que todos los presentes adhirieron al RIGI, al que adjudicó "resultados extraordinarios".

En la platea, escuchaban Pullaro, Martín Llaryora (Córdoba), Alfredo Cornejo (Mendoza), Alberto Weretilneck (Río Negro), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), un pelotón de variopinto, aunque con una característica común: todo forman parte del espacio denominado "dialoguista". Tucumán también dijo presente a través de Daniel Abad, ministro de Economía provincial.

Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Sáenz (Salta) en tanto, estaban anunciados pero pegaron el faltazo.

La llegada de las primeras líneas del Gobierno a territorio santafesino es parte de un trama más extensa. El viaje que Javier Milei encabezó a París para participar del Argentina Week, junto a 13 jefes provinciales, fungió como un deshielo en una relación no exenta de tensiones. Desde entonces, el oficialismo mostró una postura más aperturista para los distritos.

De hecho, esta semana el Ministerio de Economía puso en marcha el régimen de zona cálida que subsidiará las tarifas eléctricas de 15 provincias entre noviembre y abril, con un guiño a aliados. Además de incluir a las 10 jurisdicciones del Norte Grande, sumaron a Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis y San Juan. La mayoría de ellas había perdido el beneficio de zona fría.

Paralelamente, el miércoles, Javier y Karina Milei, Caputo y Santilli encabezaron la inauguración de la expansión Fénix 1B y de la nueva operación Sal de Vida, dos instalaciones de Rio Tinto que representan una inversión conjunta de u$s1.400 millones y permitirán sumar 25.000 toneladas anuales de capacidad de producción de carbonato de litio equivalente.

En Rosario, la secretaria general de la Presidencia se refirió específicamente al valor de la minería. "La minería va a ser no de los sectores con mayor prosperidad. Esta jornada representa lo que queremos lograr, un win win. Acá tienen que ganar todos, tanto las grandes empresas mineras como las pymes y los proveedores", manifestó a modo de cierre.

Previamente, Luis Caputo, defendió el rumbo económico y advirtió: "No podemos movernos ni un centímetro de este camino porque tenemos todavía una trayectoria negativa que hace que, ante el primer desvío, el mundo se cuestione si la Argentina no volvió a las andadas". Asimismo, sostuvo que el RIGI generará inversiones por u$s210 mil millones en distintos proyectos mineros e hidrocarburíferos, entre otros. "Estas inversiones garantizan que no tengamos problemas con el tipo de cambio", lanzó.

El ministro también dejó un guiño para el anfitrión Pullaro: "Me encanta la máxima de una Santa Fe invencible, que usa Maxi. Yo quiero que todos podamos decir también una Argentina invencible”.

Los elogios fueron correspondidos. "Nuestro país se tiene que parecer mucho más a la provincia de Santa Fe y a la Región Centro, al interior productivo de gente que trabaja y que no tiene miedo a reinvertir cada peso que gana”, había expresado previamente el gobernador santafesino.

Como telón de fondo, la discusión por la reforma electoral, con el futuro de las PASO a la cabeza, y por el Presupuesto 2027 marcan el pulso. En su arribo al evento, el mendocino Alfredo Cornejo marcó reparos respecto a suspender las primarias. "Se ha creado un mito respecto a los costos", dijo en referencia al acto electoral y planteó que "peor es elegir mal". Su provincia es una de las que mantienen el sistema de internas abiertas.

La Argentina tiene un potencial minero enorme que durante décadas no logró desarrollar por las condiciones económicas del país. Estoy convencido de que la articulación entre Nación y las provincias mineras es fundamental para integrar a nuestras pymes y proveedores a las cadenas… pic.twitter.com/PK3o1v4pCp — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) October 29, 2026

Por el contrario, en la previa de la jornada, el rionegrino Alberto Weretilneck se mostró proclive a las suspensión de la modalidad, al tiempo que anticipó que su distrito anticipará los comicios. De todos modos, su postura no tiene gravitación legislativa ya que no cuenta con alfiles propios en ninguna de la dos Cámaras.

En la misma tónica se expresó el sanjuanino Marcelo Orrego. "Estoy convencido de que los tiempos, primero, y la gente son los que ponen la agenda. La suspensión de las PASO en estos tiempos debería ser una realidad. Si están o no los votos, es una pregunta para el ámbito del Congreso o para el jefe de Gabinete, que lleva el conteo", comentó a Ámbito.

Acto seguido, dijo: "Yo fui uno de los primeros que se expidieron y estoy convencido de que hoy no son tiempos para PASO, para gastos extraordinarios. Que cada partido o frente pueda dirimir su interna y que vayamos una sola vez a votar en términos de los que es una elección nacional", añadió.

El mediterráneo Martín Llaryora, en tanto, alertó por el contexto social, con foco en las pymes. Aseguró que “un plan económico no se sostiene sin un plan social que sostenga el plan económico”. Tanto Llaryora como Pullaro y Frigerio, sus pares de la Región Centro, buscan fortalecer sus roles como proveedores de insumos para las cadenas mineras e hidrocarburíferas.

En las últimas semanas, el líder cordobés realizó un raid mediático con fuertes críticas a la gestión de Milei, tal vez precipitando la compulsa electoral del 2027, donde descuenta que los libertarios lo desafiarán en su terruño. Sin embargo, por fuera del discurso, sus diputados auxiliaron al oficialismo en distintas partidas complicadas en el Congreso.

De esta manera, la Casa Rosada protagoniza un nuevo gesto hacia los mandamases y abre la puerta a eventuales acuerdos electorales en 2027. La prioridad, ahora, es la reelección de Javier Milei.