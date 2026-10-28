Con el RIGI en el centro, Karina Milei, Luis Caputo y Diego Santilli animarán una cumbre con gobernadores en Rosario

Los funcionarios participarán el jueves de la Ronda de Negocios RIGI, que reunirá a empresas, cámaras, proveedores y 11 jefes provinciales. Más de 1.800 compañías dirán presente en el evento.

Karina Milei , Diego Santilli y Luis Caputo desembarcarán este jueves en Rosario para participar de una cumbre con más de una decena de gobernadores y empresarios, con el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) como estrella de la jornada. Participarán más de 1.800 compañías de distintos sectores productivos.

Se tratará de la Ronda de Negocios RIGI , cuyo slogan es "Construyendo vínculos entre inversores y proveedores nacionales". El evento se realizará desde las 9 de la mañana en la Estación Fluvial y tendrá como anfitrión al mandatario local, Maximiliano Pullaro , quien estará escoltado por sus pares de numerosas provincias.

Precisamente, Pullaro será el encargado de inaugurar el encuentro a las 9 de la mañana. También hablarán entonces la secretaria general de la Presidencia, el ministro de Economía y el jefe de Gabinete, todos representantes de la primera plana del oficialismo nacional, en un guiño político a la administración santafesina.

El evento estará enfocado en la minería metalífera, litio, industria e infraestructura pesada, con fuerte eje en el rol de las pymes. A lo largo de los paneles, disertarán los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Participarán, también, empresarios y representantes de cámaras. como Martín Rapallini (Presidente UIA), Elio Del Re (Presidente ADIMRA), Roberto Cacciola (Presidente CAEM), Manuel Benítez (Presidente CAPMIN), Fernanda Ávila (Mesa del Litio), Juan Pablo Perea Fontivero (Mesa del Cobre) y Diego Sucalesca (Presidente Ejecutivo de PromArgentina).

Más allá de la veta económica, la presencia de los funcionarios nacionales entre el pelotón de los jefes provinciales es un nuevo gesto que la relación atraviesa luego del viaje que Javier Milei encabezó a París con 13 de ellos para el Argentina Week. Desde entonces, la Casa Rosada intenta cimentar una relación cordial con el objetivo de acercar posiciones con miras a las elecciones del 2027.

En Santa Fe, en tanto, destacan que la elección de la provincia como escenario de la Ronda de Negocios RIGI no fue casual, sino que responde a una razón estratégica, ya que concentra una red de industrias proveedoras de la minería y de petróleo y gas, y que Rosario es un polo portuario y logístico de primer nivel, clave para la salida de la producción al mundo.

Cabe recordar que el distrito fue escenario de tres ediciones del Santa Fe Business Forum. La más reciente ocurrió entre agosto y septiembre pasados y contó con la participación de más de 1.000 empresas, 250 compradores y representación de 40 fondos de inversión.

En la antesala del evento rosarino, Javier Milei, junto a Karina Milei, Diego Santilli y Luis Caputo, desembarcó en Catamarca, donde encabezó la inauguración de la ampliación de la planta de litio Fénix, de Río Tinto, en el Salar del Hombre Muerto, junto al gobernador Raúl Jalil. Allí realizó una defensa cerrada del RIGI y apuntó contra los mandatarios que no adhirieron.

"Están los que hablan y los que hacen. Como los que hacen están ocupados, están trabajando y haciendo cosas, andan dando vuelta siempre los que no hacen; los que les resulta más fácil hablar y ensuciar que hacer", disparó el Presidente durante su alocución. Afirmó, además, que el círculo virtuoso deja de funcionar cuando el Estado "se pone en el medio a estorbar" y se preocupa "solo por cuánto puede recaudar en el corto plazo".

Este martes, el Gobierno oficializó el recorte a zona frías pero también instrumentalizado zona cálida, el régimen que garantizar subsidios a los consumidores eléctricos de zona cálidas y muy cálidas. Además de las 10 provincias del Norte Grande también se incluyó a Santa Fe, Córdoba, San Luis, Entre Ríos y San Juan, en un guiño a mandamases aliados que se habían visto perjudicados por los cambios en las tarifas de gas. La medida alcanza a 2.371.941 usuarios residenciales.

Los hogares de las zonas muy cálidas pasaron a contar con un bloque de 500 kWh por mes entre noviembre y abril, mientras que los de las zonas cálidas accedieron a 300 kWh mensuales durante todo el año, con un refuerzo a 370 kWh en los meses de mayor demanda —diciembre, enero y febrero—. Sobre ese bloque se aplica la bonificación vigente, focalizada en los hogares vulnerables a través del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

La cumbre de este jueves fue coordinada entre el Ministerio de Economía de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe y congregará a las principales operadoras de minería metalífera, litio, industria e infraestructura pesada.

Dirán presente más de 1.800 pequeñas y medianas empresas de todo el país, entre las que se destaca una fuerte presencia del sector metalmecánico, calderero, logístico y tecnológico santafesino.

En las 86 mesas de negocios, los proveedores tendrán la oportunidad de presentar su oferta de productos y servicios. Se agendaron más de 2.100 reuniones de negocios entre las grandes empresas y proveedores, y otras 340 entre proveedores, con el objetivo de potenciar su capacidad empresarial.