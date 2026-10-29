Karina Milei les agradeció a los gobernadores por el "acompañamiento" y destacó el RIGI: "Demostró resultados extraordinarios"

La secretaria general de la Presidencia participó, junto a Luis Caputo y Diego Santilli, de la primera Ronda de Negocios RIGI para proveedores de todo el país. Guiño a jefes provinciales y foco en la minería.

Enviado especial - La secretaria general de la Presidencia , Karina Milei , participó de la Ronda de Negocios RIGI en Rosario y les agradeció a los gobernadores por su "acompañamiento" , al tiempo que trazó una defensa del Régimen de Incentivo a las Grandes Empresas (RIGI), aduciendo que "logró resultados extraordinarios".

El evento tuvo lugar en la ciudad de Rosario y, además de la hermana del Presidente, contó con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo , del jefe de Gabinete, Diego Santilli , y del anfitrión, Maximiliano Pullaro , quienes tuvieron a cargo las palabras de apertura.

Precisamente, la funcionaria fue la última de ese cuarteto en hablar. Su discurso tuvo como protagonistas a los mandatarios provinciales. "Quería agradecerle a Maxi por recibirnos y a todos los gobernadores que nos vienen acompañando", empezó.

Acto seguido, felicitó al equipo económico, en especial a Caputo, al secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne , y a Daniel González , secretario de Energía y Minería, quien renunció a su cargo y dejará el puesto en los próximos días.

En esa línea, Karina Milei hizo un "reconocimiento especial" a todos los gobernadores presentes, destacando que todos adhirieron al RIGI.

Escuchaban, en primera fila, Pullaro, Martín Llaryora (Córdoba), Alfredo Cornejo (Mendoza), Alberto Weretilneck (Río Negro), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Por otra parte, la secretaria general de la Presidencia puso en valor el rol de la minería y recordó que viene acompañando al sector "desde el primer día de la gestión", participando en distintas ferias y eventos.

Respecto a la Ronda de Negocios RIGI, la funcionaria se mostró "impresionada" por la cantidad de empresas presentes y consideró que el régimen está demostrando "resultados extraordinarios".

Maximiliano Pullaro, Karina Milei, Diego Santilli y Luis Caputo.

"La minería va a ser no de los sectores con mayor prosperidad. Esta jornada representa lo que queremos lograr, un win win. Acá tienen que ganar todos, tanto las grandes empresas mineras como las pymes y los proveedores", manifestó a modo de cierre Karina Milei.

Aunque fue corto, su discurso sorprendió, ya que son contadas con la mano las veces que la hermana del Presidente tomó la palabra de modo público. En los últimos meses, sin embargo, levantó el perfil con distintas intervenciones públicas.

De hecho, su desembarco en Santa Fe junto a la primera plana del Gobierno fue leído como un nuevo gesto a las provincias, que intentan un deshielo luego del viaje a París con Javier Milei para el Argentina Week.

Un día antes, Javier y Karina Milei inauguraron en Catamarca la expansión Fénix 1B y de la nueva operación Sal de Vida, dos instalaciones de Rio Tinto que representan una inversión conjunta de u$s1.400 millones y permitirán sumar 25.000 toneladas anuales de capacidad de producción de carbonato de litio equivalente.

Durante el acto, que coincidió con el Día del Trabajador Minero, el mandatario presentó las obras como una muestra del cambio de modelo económico, defendió el RIGI y sostuvo que la minería puede impulsar el empleo, las exportaciones y el desarrollo de las comunidades.

La Ronda de Negocios RIGI se desarrolló en Rosario.

Previamente, Luis Caputo se había expresado en la misma sintonía, asegurando que el RIGI generó inversiones por u$s210 mil millones en distintos proyectos mineros e hidrocarburíferos, entre otros.

"Estas inversiones garantizan que Argentina no va a tener problemas con el tipo de cambio. En Argentina no faltaban dólares, sino que se castigaba a los sectores donde tenemos mayor ventaja comparativa", lanzó el funcionario al abrir la jornada.

En esa línea, hizo una defensa de la gestión de Milei, al que calificó como "uno de los tres líderes más importantes del mundo" en la actualidad, y comentó: "No podemos movernos ni un centímetro de este camino porque tenemos todavía una trayectoria negativa que hace que, ante el primer desvío, el mundo se cuestione si la Argentina no volvió a las andadas".

"No hay opción de tomar aunque sea un mínimo atajo. Tenemos que seguir, esa es la decisión del Presidente", arengó ante la concurrencia.

Acto seguido, Caputo destacó que Argentina es hoy un país previsible, con estabilidad económica, aunque reconoció que "hay un largo camino que recorrer, pero dejamos de lado el populismo; dejamos de lado la creencia que el camino es el déficit fiscal".

La Ronda de Negocios RIGI se realiza en La Fluvial de Rosario y reúne a representantes de 43 grandes proyectos de minería, energía e infraestructura y a cerca de 1.800 pymes y proveedores de todo el país. La jornada, que se desarrollará de 9 a 18, incluirá rondas de negocios, mesas de financiamiento y espacios de vinculación entre proveedores y responsables de compras.