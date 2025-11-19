Ariana Grande reveló que su próxima gira "Eternal Sunshine" será la última en mucho tiempo + Seguir en









La cantante y actriz, protagonista de Wicked, habló sobre el futuro de su carrera tras lo que será su gira el próximo año.

Grande habló sobre su futuro en la industria del entretenimiento.

La gira de Ariana Grande en 2026 podría ser la última, o al menos podrían convertirse en algo poco frecuente en su vida. La estrella de Wicked disfruta probando cosas diferentes en su carrera, según explicó en el podcast Good Hang with Amy Poehler.

"Me siento muy privilegiada y agradecida de haber aprendido que hay espacio para diferentes proyectos creativos", dijo la cantante y actriz de 32 años. "Ha sido algo realmente hermoso. Creo que todo cambiará mucho. Creo que los últimos 10 o 15 años serán muy diferentes a los que vienen. Y no quiero decir nada definitivo. Lo que sí sé es que estoy muy emocionada de hacer esta pequeña gira, pero creo que quizá no se repita en muchísimo tiempo".

Grande comenzó su carrera en su adolescencia en programas de Nickelodeon como Victorious y Sam & Cat, antes de dedicarse a la música y a papeles de actuación más adultos.

"Así que voy a darlo todo, va a ser precioso, y estoy muy agradecida", dijo sobre sus conciertos planeados para 2026 para promocionar su álbum Eternal Sunshine de 2024. "Creo que por eso lo hago, porque es como un último gran éxito, por ahora".

La actuación y el futuro de Ariana Grande La actriz nominada al Oscar y ganadora del Grammy afirmó que entre sus planes también figura una película. No especificó cuál, pero participará en La Familia de mi Novia 4, junto a Ben Stiller y Robert De Niro. Además Grande se unirá a Jessica Lange, Evan Peters y Sarah Paulson para la temporada 13 de American Horror Story.

"Pasé mucho tiempo dedicándome exclusivamente a la música pop, pero crecí siendo una chica a la que le encantaba el teatro musical y la comedia", dijo la cantante de "7 Rings". "Así que creo que lo mejor para mi alma, para mi arte y para lo que me estoy entregando es perseguir aquello que siento que es lo correcto en el momento, aunque sea algo espontáneo, algo diferente".

