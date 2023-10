Sergio Massa cerró el swap chino por u$s 5.000 millones

El Ministerio de Economía atravesó hoy una jornada de máxima tensión con el dólar blue superando los 1.000 pesos y el Banco Central vendiendo u$s 220 millones (el mayor saldo negativo en 6 meses). Al cierre de un día, Sergio Massa consiguió culminar las negociaciones para activar el segundo tramo del swap con China por el equivalente de u$s 5.000 millones, según adelantaron fuentes oficiales a Ámbito.

La liberación de un nuevo tramo del swap de monedas con el Banco Popular de China posibilitará que el Banco Central argentino “aumente su poder de fuego”, explican en el Gobierno, ya que podrá utilizar esos u$s 5.000 millones en sus intervenciones en el mercado de cambios o para hacer frente a pagos, como el que a fines de mes hay que realizarle al FMI.

La gravedad de la situación llevó a Massa a suspender los viajes de campaña que tenía programados realizar mañana a Mendoza y San Juan.

Tensiones

Las tensiones en el mercado de cambios se agudizaron el lunes pasado tras conocerse dichos del candidato Javier Milei que recomendó no renovar los plazos fijos. El líder libertario sostuvo que “El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende, no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”.

Estas palabras provocaron distintas manifestaciones de rechazo. En particular, las cuatro asociaciones de bancos públicos y privados de la Argentina suscribieron un comunicado en el que demandaron “responsabilidad” a los candidatos presidenciales en sus declaraciones. “Los candidatos deben evitar hacer declaraciones infundadas que generen incertidumbre en la gente y volatilidad sobre las variables financieras”.

El ministro Massa, por su parte, sostuvo este martes que “Voy a meter en cana a los que están especulando contra el ahorro de la gente aunque me cueste la elección, en el marco de un almuerzo con empresarios en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

La corrida cambiaria provocó mucha incertidumbre generando una práctica paralización de la actividad, “no hay precio” fue la respuesta más escuchada en los sectores productivos.