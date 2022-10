Los organismos y sus absurdas exigencias

La clave está en la forma en la cual se hacen los desembolsos y en las condiciones que esos desembolsos tienen para poder ser efectuados. Muchos créditos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) o el Banco Mundial (BID), por ejemplo, exigen lo que en la jerga se conoce como el “pari passu”, esto es que, para conceder los desembolsos, el país receptor de ese crédito debe realizar un desembolso similar o proporcional. Lo que plantea Massa es que ese desembolso “atado” al crédito original, no puede ser considerado como parte del déficit fiscal que controla el FMI, ya que se trata de una condición que, de no ser correspondida, pondría al país receptor en una disyuntiva. ¿Aceptar el crédito, aunque ello derive en una expansión del déficit o rechazarlo? De esa manera, solo los países que no tuviesen problemas en sus cuentas públicas podrían tomar esos préstamos, lo que en sí mismo constituye una contradicción.

Para el ministro, “la guerra viene teniendo un costo muy alto para los países del hemisferio sur, a la Argentina ya le costó 5.000 millones de dólares y no hay ámbito global donde se esté discutiendo este tema”. Además, sostuvo que, en medio de la discusión de la seguridad alimentaria, es “absurdo” que sobrevivan barreras arancelarias y paraarancelarias, especialmente en las economías desarrolladas.

Habrá que prestar atención. Si Massa logra “instalar” este debate, es probable que el año próximo, donde se dará la contienda electoral, el ministro pueda contar con recursos adicionales -consensuados con FMI, BID y CAF- para inyectar en la economía y fortalecer el gasto social.