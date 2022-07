Silvina Batakis en Estados Unidos: todo lo que dejó la gira de la ministra

El primer encuentro cara a cara con la Directora Gerente duró 20 minutos. Una reunión que más allá de la presentación formal entre ambas en donde se pusieron de acuerdo en algo principal: la sostenibilidad fiscal. "Otra productiva reunión con la ministra @sbatakis. Damos la bienvenida a sus esfuerzos iniciales para fortalecer la sostenibilidad fiscal y acordamos la importancia de la implementación decisiva del programa para abordar los desafíos económicos y sociales de #Argentina", publicó el FMI en su cuenta de Twitter en lo que fue la primera repercusión del encuentro.

Pero no fue lo único. El Fondo Monetario Internacional (FMI) se mostró más firme y resaltó que la situación económica de la Argentina "es muy preocupante" y que bajar la inflación debe ser "prioridad absoluta" del Gobierno. Así lo aseguró el economista Jefe del Fondo, Pierre-Oliver Gourinchas en conferencia de prensa en Washington.

La Argentina tiene en este punto un proceso inflacionario que no está anclado. La inflación interanual en junio fue del 64% si no me equivoco. Hay expectativas de que podría aumentar aún más en el transcurso del año. Y, por supuesto, reducir la inflación a un nivel más estable, a un entorno macroeconómico más estable, tiene que ser la prioridad absoluta para el país. Queda por ver si las políticas que se han implementado hasta ahora lo van a lograr, eso está por verse. Sin duda, ese es el tema que hay que abordar de frente”, cerró.

A última hora del martes, ante las dudas sobre un posible cambio de metas del acuerdo en un contexto acuciante, Batakis lo negó: "No tocamos directamente el tema metas, sino que estuvimos hablando de cómo vamos a cumplir las metas, básicamente", explicó.

Conversaciones con inversores

En su segundo día en Washington, Batakis se reunió con inversores. La búsqueda iba por otro carril: brindar un panorama de la Argentina que es complejo en la actualidad pero con buenas perspectivas hacia adelante. En ese sentido, la ministra mantuvo un desayuno con representantes más de una veintena de firmas de Wall Street que viajaron especialmente desde Nueva York para escuchar su propuesta económica y su perspectiva. La reunión fue "positiva" y se resaltó la contundencia y sinceridad de la ministra al hablar sobre los temas más difíciles para la Argentina.

"Como una tecnócrata", esa fue la mirada de los empresarios que mantuvieron un desayuno con la ministra esta mañana. Entre los participantes del desayuno se encontraban representantes de fondos internacionales y bancos de inversión de Wall Street como Barclays, Goldman Sachs, Citibank, Goldentree y VR Capital Group, Banza, Bank of America, Citibank, Santander Investments, Stone Harbor, entre otros.

En un diálogo frontal con representantes de fondos internacionales y bancos de inversión, hubo una reunión a "honestidad brutal" con preguntas y respuestas.

Los asistentes, le consultaron a la ministra sobre la sustentabilidad política de lo que está intentando hacer y Batakis respondió "que tiene el apoyo de todos los referentes del Frente de Todos". La ministra, señaló también que ya se inició un ajuste fiscal serio que se va a sentir en la economía. Manifestó que es algo a lo que "no tiene miedo" porque ya se hizo en Provincia de Buenos Aires.

Según la información oficial brindada por Jorge Argüello, la reunión, se extendió a lo largo de dos horas.

El interlocutor oficial de la reunión, reveló que Batakis "valoró el restablecimiento del diálogo con inversores y manifestó su disposición a recomponer el vínculo roto de Argentina con el mercado". Remarcó que la ministra expresó que "mantendrá una política de puertas abiertas con ellos, para tomar en cuenta sus perspectivas y sugerencias".

Asimismo, la funcionaria "describió con crudeza el escenario que recibió, particularmente por la aceleración del gasto público en el primer semestre del año, y explicó las medidas anunciadas el 11 de julio, que permitirán, de acuerdo a sus proyecciones, reducir en un punto porcentual del PBI el desbalance fiscal", entre otras cuestiones.

Antes de volverse al país, la ministra también mantuvo reuniones bilaterales con el presidente de la petrolera Chevron para producción y explotación en África y América Latina, Clay Neff. Además mantuvo bilaterales con directivos de General Motors, Amazon y Google.

El vicepresidente de la automotriz, Omar Varga, le confirmó a la ministra el plan de inversiones que desarrollará junto con la empresa Livent. El objetivo se encuadra en su programa de desarrollo de baterías de sus vehículos.

El mensaje a Evita

A su regreso, Batakis se manifestó al igual que el resto de los ministros de Gobierno, sobre el aniversario de la muerte de Eva Perón. En sus redes sociales, escribió: "Evocar su nombre es también asumir un compromiso. Trabajar cada día por un país más libre y soberano, que fortalezca su recuperación económica, sin olvidar nunca que la prioridad será hoy y siempre proteger a las y los más vulnerables. Evita Eterna".