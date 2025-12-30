Violento asalto en plena Autopista Riccheri: una banda armada le robó la moto a un hombre a plena luz del día

El episodio fue grabado por las cámaras del casco de la víctima. El hecho ocurrió a la altura del Mercado Central.

Guillermo , un motociclista que regresaba desde el partido de Ezeiza rumbo a la Ciudad de Buenos Aires sufrió un violento asalto en la tarde del domingo. Cerca de las 17, mientras circulaba por la Autopista Riccheri , a la altura del Mercado Central , fue interceptado por una banda integrada por seis delincuentes armados que actuaron de forma coordinada y lo despojaron de su moto en cuestión de segundos.

El ataque quedó registrado por la cámara instalada en su casco y las imágenes generaron fuerte impacto por la violencia del episodio.

La víctima, que en marzo cumplirá 63 años y acumula más de cinco décadas de experiencia arriba de motos, volvía de pasar el día en un recreo. Aunque posee un auto en su domicilio, utiliza la moto como medio de transporte habitual .

A unos dos kilómetros del peaje del Mercado Central , el trayecto cambió abruptamente. Una moto con dos ocupantes se colocó delante de Guillermo, mientras otras dos motocicletas lo encerraron por ambos laterales.

Según su testimonio, una cuarta moto habría quedado detrás como apoyo, aunque no logró confirmarlo con certeza.

Asalto ricchieri

Las fuentes consultadas indicaron que los seis asaltantes se movieron con rapidez y precisión, como si conocieran al detalle la zona y la dinámica del tránsito. Todos portaban armas y ejecutaron el robo sin titubeos.

Uno de ellos lo obligó a frenar, lo revisó en busca de objetos de valor y palpó sus bolsillos. Pese a la amenaza, el atacante decidió no llevarse el celular.

El robo quedó registrado

En medio de la tensión extrema, Guillermo solo atinó a pedir que no lo lastimaran. “Para, para. Tomá, tomá, tomá. Te la doy la moto, no me hagan nada”, se escuchó decir en el audio del video registrado por la cámara del casco.

Tras tomar el vehículo, uno de los ladrones empujó a la víctima de manera violenta. Aturdido y con miedo, Guillermo se alejó del lugar sin saber cómo reaccionar.

Pocos segundos después, un automovilista que presenció el hecho se detuvo para asistirlo. Se trató del conductor de una Mercedes Benz Sprinter, quien al verlo desorientado le preguntó si había sufrido un accidente.

“¿Chocaste?”, consultó. “No, me afanaron. No sé qué hacer. No sé si me pueden llevar. ¿Me querés alcanzar?”, respondió Guillermo, aún en estado de shock. El hombre no dudó en ayudarlo, lo contuvo y lo trasladó hasta la dependencia policial de Tapiales, donde pudo realizar la denuncia.

Se abrió la investigación

El asalto ocurrió en un tramo muy transitado y con presencia de cámaras de seguridad. La Autopista Riccheri es una de las principales vías de acceso y salida entre la Ciudad de Buenos Aires y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, lo que volvió aún más llamativa la modalidad del ataque.

“Ellos sabían lo que hacían y conocían bien el lugar”, insistieron fuentes del caso al describir el accionar del grupo delictivo.

La denuncia quedó radicada en la comisaría de Tapiales y la causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº12 de San Justo, a cargo del fiscal Matías Nahuel Marando.

El testimonio de la víctima, el video del casco y las grabaciones de las cámaras de seguridad ya forman parte del expediente que busca identificar a los responsables del violento robo ocurrido en la Autopista Riccheri.