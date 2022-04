Tarjeta Alimentar: el Gobierno dispuso de un aumento del 50%

"Con el pedido del presidente, queriamos anunciar que la Tarjeta Alimentar va aumentar a partir del 50% a partir de abril", adelantó este miércoles Zabaleta en un acto con el jefe de Estado y agregó: "Seguimos ampliando. Sabemos que los problemas que no se reconocen no se pueden resolver".

Tal como anticipó Ámbito, el Ejecutivo que conduce Fernández se encontraba trabajando en el incremento del programa, ante el aumento de la inflación producto de la invasión de Rusia a Ucrania que disparó los precios internacionales de los commodities. La exigencia de parte de las organizaciones de izquierda para que el Gobierno haga frente a la escalada de precios en los alimentos aceleró los planes y a partir de los primeros días de mayo los beneficiarios verán acreditados los nuevos montos.

TARJETA ALIMENTAR: el Gobierno dispuso un AUMENTO del 50%

Al reclamo de las organizaciones, que realizaron un acampe días atrás frente al Ministerio de Desarrollo Social para exigir el aumento de los planes sociales, de la Tarjeta Alimentar y del plan Potenciar Trabajo, Zabaleta respondió que el gobierno está al lado de cada argentino y argentina que lo necesita "con mucha firmeza y sin ninguna amenaza".

Cabe recordar que el último incremento del programa había sido en febrero del 2021. Por entonces, el ministerio dispuso una suba del 50% que elevó los montos desde los $4.000 hasta los $6.000 actuales, y desde entonces el valor no sufrió alteraciones, pese a la inflación del 50.9% registrada en todo el año.

La suba en la inflación no se detuvo durante lo que va del año sino que continuó escalando. En febrero del 2022, según Indec, el precio de los alimentos subió $7,5, siendo el aumento más alto desde 1991. Si bien los últimos datos de pobreza dieron cuenta que en 2021 salieron de la pobreza casi 2 millones de personas en todo el país, la cifra aún se ubica en valores elevados: el 37,3% de los argentinos no logra cubrir los ingresos necesarios para no ser pobre.

alberto fernandez y juan zabaleta.jpg

Nuevos montos

Según supo este medio, los nuevos incrementos permitirán elevar la prestación hasta los $9.000 en el caso de las familias con un hijo o hija de hasta catorce años de edad o con discapacidad. Para aquellas familias que tienen dos hijos o hijas en la misma franja etaria o con discapacidad, el valor pasará de $9.000 a $13.500.

Asimismo, quienes ya perciben la asignación por embarazo, el valor de la Tarjeta Alimentar se elevará de $6.000 a $ 9.000, mientras que las familias con tres hijos o más menores de catorce años de edad su valor pasará de $12.000 a $18.000.

Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar de ANSES alcanza a varios beneficiarios del organismo, sobre todo luego de que el Gobierno decidiera extenderlo para madres o padres con 7 hijos que cobran Pensiones No Contributivas. Conocé quiénes pueden cobrarla:

Madres y padres con hijas e hijos de hasta 14 años que al momento estén percibiendo la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Mujeres embarazadas a partir de los tres meses de gestación que perciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Personas con discapacidad que perciben AUH.

Madres con 7 hijos/as o más que perciben Pensiones No Contributivas

El programa fue creado por el gobierno de Fernández en paralelo con la iniciativa del Plan Argentina contra el Hambre que, desde enero de 2020, busca garantizar a las familias argentinas el acceso a la canasta básica alimentaria.