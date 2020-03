Techint: el Gobierno interviene para evitar que concrete los 1.450 despidos

La decisión que adoptó el viernes Techint de despedir a 1.450 trabajadores a partir de hoy lunes, generó un rechazo inmediato y previsible de los gremios. Lo que no estaba en los planes de la empresa de la familia Rocca era que el propio Presidente de la Nación, Alberto Fernández, saliera a cuestionar severamente la medida y dejar en claro que no estaba dispuesto a aceptarla. “Yo no dejaré que lo hagan”, dijo a través de su cuenta en Twitter.