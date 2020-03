Cablevisión y DirecTV liberan contenidos y datos

En una primera instancia esta liberación de canales sería hasta el próximo 31 de marzo. Además, por 30 días a partir de ayer a este beneficio se le suma la apertura del Canal Escuela Plus (804), que brinda contenidos educativos y ante la suspensión de clases en varios países de América Latina.

Por su parte el grupo Telecom fue mucho más allá y liberó contenido y servicios vinculado a toda su familia de productos. Los clientes de Cablevisión Digital, HD y Flow podrán acceder a las 7 señales de TV de FOX y todos los contenidos a demanda hasta el 1 de abril. De esta manera podrán contar con más de 1.900 horas adicionales de contenido y con más de 60 series (Homeland, The Walking Dead, This is Us, Britannia, entre otros) que podrán disfrutar desde cualquier dispositivo (Celular, Tablet, Computadora o Smart TV). Además, Telecom informó que “en los próximos días, todos los clientes de Cablevisión podrán acceder a Flow de manera gratuita, descargándose la app en cualquier dispositivo (celular, tablet, computadora o smart TV) y disfrutar no sólo los canales en vivo, sino también de 13.000 horas de contenido a demanda”.

En cuanto a los usuarios de telefonía celular, a través de Personal, el grupo ofrece a todos sus clientes un 1 GB adicional de datos por un mes. Para los más chicos, la suscripción de Personal Juegos estará bonificada hasta fin de mes y se podrá acceder a todos los juegos que quieran entre un catálogo de más de 600 juegos móviles.