Lisandro Catalán viajó a Catamarca y sumó una nueva foto con un gobernador peronista

El ministro del Interior se mostró con Raúl Jalil. Visitaron una estación transformadora y una algodonera y compartieron una reunión de trabajo. El funcionario busca restablecer puentes con los mandatarios.

El ministro del Interior, Lisandro Catalán , visitó este martes Catamarca y mantuvo una reunión con el gobernador Raúl Jalil , en el marco de la gira que el funcionario nacional realiza por distintas provincias para intentar reconstruir los puentes entre la administración libertaria y los mandatarios.

En las últimas semanas, luego de que Javier Milei tomara la decisión de reestablecer Interior y nombrarlo al frente de esa cartera, Catalán mantuvo encuentros con Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Marcelo Orrego (San Juan), entre otros.

Ahora fue el turno del catamarqueño Jalil. "En Catamarca, me reuní con el gobernador @RaulJalil_ok, con quien compartimos una agenda de trabajo sobre el presente y el futuro de la Argentina y el rol de las provincias en ese camino" , publicó el ministro en sus redes sociales.

Acto seguido, señaló que el encuentro permitió "profundizar el vínculo en línea con los objetivos de nuestro Gobierno y con la visión y prioridades que compartimos".

"Durante la jornada, también visitamos la ampliación de la Estación Transformadora Pantanillo y la Algodonera del Valle en el Parque Industrial El Pantanillo, un ejemplo de inversión privada que impulsa la capacidad productiva, la modernización y la dinamización regional", completó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RaulJalil_ok/status/1970556965303513122&partner=&hide_thread=false Recibimos la visita del ministro del Interior, @catalanlisandro, con quien desarrollamos una agenda de trabajo y recorrimos las fábricas Algodonera del Valle y Confecat, ejemplos de inversión privada y apuesta por Catamarca.



En El Pantanillo, también, dejamos inaugurada una… pic.twitter.com/Gre1rqvxzG — Raúl Jalil (@RaulJalil_ok) September 23, 2025

La vuelta del Ministerio del Interior, decretada por Milei, busca recomponer los puentes con los gobernadores, detonados a partir del enfrentamiento por fondos con el Presidente. Esa pulseada tuvo como consecuencia la ruptura con los mandatarios aliados, quienes empezaron a a darle la espalda al oficialismo en el Congreso.

Precisamente, Raúl Jalil fue uno de los principales aliados de Nación dentro de la órbita peronista. Sin embargo, esa primavera se terminó. En el último tiempo, el norteño levó anclas y volvió a acercarse al justicialismo más opositor, con el objetivo de cerrar filas rumbo a las elecciones del 26 de octubre.

Misma estrategia siguió su vecino tucumano Osvaldo Jaldo, que incluso será candidato testimonial del PJ en su provincia.

Como contó Ámbito, la visita de Catalán no suscitaba mayor entusiasmo en tierras catamarqueñas. En la administración local aguardaban una mera presentación de credenciales, dado el flamante de cargo del dirigente tucumano, presidente de La Libertad Avanza (LLA) en ese distrito.

Los gobernadores ahora se muestran refractarios a compartir fotos con ministros, denunciando los numerosos acuerdos incumplidos por parte de Nación. Más aun a las puertas de unos comicios donde LLA pasó de ser favorito a, por lo menos, quedar relegado detrás de otras expresiones.

La llegada de Catalán a Catamarca se produce en un momento en que LLA de esta provincia lanzó una dura campaña en contra de Jalil, considerando que el 26 de octubre se votará en este distrito por tres diputados nacionales por el vencimiento de los mandatos de los peronistas Dante López Rodríguez y Silvana Ginocchio -también esposa del gobernador Jalil-, y de Francisco Monti (UCR ).

Esta votación será en simultáneo con los comicios locales para renovar la mitad de las cámaras de senadores y diputados provinciales. LLA difundió un spot de campaña en el que responsabiliza a Jalil por el "deterioro de escuelas, la falta de inversión y bajos salarios docentes". En el video participaron Valentina Reynoso (segunda candidata a diputada provincial), Francisco Monti (diputado nacional y candidato a diputado provincial) y Mateo Manti (candidato a diputado provincial).