Turismo: cámaras empresarias pidieron continuar "el trabajo público-privado" en el sector

"El futuro de la Argentina es con más empresas turísticas, no con menos; es con más trabajadores del turismo, no con menos; es con más federalismo, no con menos". añadieron y concluyeron: "El futuro de la Argentina es con más y mejor turismo en todos los destinos de nuestra patria".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCFTurismo%2Fstatus%2F1699071252877672755&partner=&hide_thread=false El #turismo, un sector clave para el crecimiento de la #Argentina.



Defender al sector turístico es proteger a una industria fundamental para el desarrollo de la economía nacional en los próximos años. pic.twitter.com/3ZzxcnTZOt — Consejo Federal (@CFTurismo) September 5, 2023

El texto lleva la rúbrica de la Cámara Argentina de Turismo; de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica; la Asociación de Hoteles de Turismo; la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo; la Asociación de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones; y de ministros, secretarios y presidentes de entes provinciales del Turismo de la Nación y los 24 distritos.

PreViaje 5: información importante del programa

El pasado jueves se lanzó la quinta edición del Programa Previaje, que permitirá la compra de servicios turísticos hasta el 7 de septiembre, para ser utilizados entre el 29 de septiembre y el 17 de octubre en todo el país.

En un acto de presentación en la ciudad de Paraná, el ministro de Turismo, Matías Lammens, destacó que desde su implementación 7 millones de personas aprovecharon los beneficios del PreViaje, programa que calificó como "la política pública más importante de la historia en términos turísticos".

El ministro de Economía, Sergio Massa, ponderó el éxito del mismo y anticipó que, en caso de su triunfo electoral, "va a haber PreViaje 6, 7 8, 9 y 10".

En cuanto a los detalles, explicó que PreViaje 5 le devuelve a los turistas, desde septiembre hasta el 17 de octubre, el 50% de lo que gastan, hasta $100.000 por persona. Como particularidad, se destaca que, en el rango contemplado, está el fin de semana largo del 13 al 16 de octubre.