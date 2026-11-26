Pagos digitales: cuáles son los aspectos que más valoran los argentinos a la hora de comprar online + Agregar ámbito en









La confianza de los usuarios está expresada a partir de las cinco dimensiones claves entre las que se releva la satisfacción con factores tales como la comodidad y la seguridad.

Los argentinos sostienen una elevada confianza en los pagos digitales. Pexels

A la hora de realizar compras online, los argentinos tienen en claro los aspectos más importantes que tienen en cuenta para poder confiar en los sistemas de pagos digitales. En un contexto donde el comercio electrónico ayudó a revertir en octubre la tendencia contractiva del consumo masivo, la comodidad y la seguridad en los métodos de transacción suponen un factor clave para los usuarios.

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De acuerdo al Índice de Confianza en Pagos Digitales elaborado por Rapyd, el score entre los consultados alcanzó 72,7 puntos sobre un máximo teórico de 100 posibles, que expresan el resultado de las cinco dimensiones contempladas: Experiencia de pago (D1); Seguridad y procesamiento (D2); Nuevas alternativas (D3); Agentes de IA (D4) y Pagos internacionales (D5).

En el desglose, la Experiencia de pago (D1) implicó unos 26,3 puntos, al igual que Nuevas alternativas (D3), mientras que Seguridad y procesamiento (D2) unos 21 puntos. Por su parte, Agentes de IA (D4) totalizó unos 15,8 puntos y Pagos internacionales (D5) unos 10,6 puntos.

Desglose por dimensiones La fintech internacional menciona en su informe que los cinco factores contemplados para D1 fueron: "Confirmación instantánea del pago"; "Claridad del importe final"; "Agilidad y pocos pasos"; "Disponibilidad del método habitual"; y "Proceso familiar y fácil de entender".

A su vez, para D2 fueron "Protección de datos personales y financieros"; "Mecanismos de autenticación"; "Detección y detención preventiva de operaciones fraudulentas"; "Procesamiento correcto de los pagos"; "Gestión de interrupciones y comunicación del estado del pago". En este segmento se aclara que la detección preventiva de fraude figura en el ranking de prioridades, pero no integra el cálculo de D2 ni del Índice.

Para las alternativas de pago, D3, se preguntó por: "Billetera digital"; "Bitcoin"; "Ethereum"; "Stablecoin" y "Otras criptomonedas". Aquí se señala que la primera preferencia no representa uso efectivo, adopción ni cuota de mercado. En cuanto al D4, las opciones fueron: "Asistente compara vendedores de un producto ya elegido y recomienda según precio, condiciones de pago y perfil financiero"; "Agente prepara el pago; el usuario revisa y aprueba antes de ejecutarlo"; y "Agente ejecuta dentro de límites definidos, sin aprobar cada operación". Por último, para los pagos internacionales (D5) se contempló la "Seguridad al pagar digitalmente a comercios del extranjero" y la "Confianza en aceptación y correcta finalización".