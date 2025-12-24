SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
24 de diciembre 2025 - 08:00

¿Cambió el plazo fijo? Esto gano si invierto $350.000 a 30 días

Esta herramienta financiera permite obtener un monto preestablecido en una cantidad determinada de días fijos.

Esta es una de las herramientas financieras más seguras del mercado.&nbsp;

Esta es una de las herramientas financieras más seguras del mercado. 

Depositphotos

Dentro de un contexto de inflación constante, los plazos fijos son una de las opciones más estables para proteger el dinero. Esta herramienta financiera permite que el usuario deposite un monto total, durante un período de tiempo determinado por el mismo usuario, y obtener un rendimiento fijo. Su principal ventaja radica en la seguridad y la previsión que brinda a aquellos que buscan ahorrar.

Una inversión de $350.000 a 30 días genera intereses, que a su vez dependen de la tasa de interés actual. No es posible retirar el monto antes de su vencimiento, pero al finalizar el plazo, el inversor recibe el monto inicial más los intereses que generó, lo que garantiza una inversión segura y, sobre todo, calculable.

Informate más
Plazo Fijo Plata

Plazo fijo en Banco Nación: esto gano si deposito $350.000 a 30 días

La rentabilidad de un plazo fijo varía según el canal de contratación. En diciembre de 2025, las tasas son:

  • Canal sucursal: TNA del 20,50% (TEA: 22,54%)
  • Canal electrónico: TNA del 22,50% (TEA: 24,98%)

Con una inversión de $350.000 a 30 días, los intereses generados serían:

  • Canal sucursal: $5.897,26 (monto total: $355.897,26)
  • Canal electrónico: $6.760,27 (monto total: $356.760,27)

La diferencia en las tasas permite a los inversores elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades. El canal electrónico ofrece un rendimiento ligeramente superior, lo que brinda mayor flexibilidad para optimizar las ganancias. La seguridad y la previsibilidad siguen siendo los principales atractivos de este instrumento financiero.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias