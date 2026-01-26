Cómo funciona el autocobro en supermercados, el sistema de pago automático sin cajeros + Seguir en









El lugar no es atendido por personal, sino que únicamente cuenta con terminales en las que el cliente escanea los productos, elige el medio de pago y finaliza la compra de manera autónoma.

Una importante cadena de supermercados en los último días puso en marcha en la ciudad de Buenos Aires un nuevo formato de tienda, caracterizado por su tamaño reducido, la ausencia de cajeros y el uso exclusivo de cajas de cobro automáticas orientado a compras rápidas.

Se trata de un punto de venta de Coto ubicado en el barrio porteño de Balvanera, que no tiene cajas atendidas por personal, sino únicamente terminales de autocobro, en las que el cliente escanea los productos, elige el medio de pago y finaliza la compra de manera autónoma. El esquema replica el modelo que ya funciona en algunas sucursales grandes, pero llevado ahora al corazón del formato.

supermercado El punto de venta de Coto ubicado en el barrio porteño de Balvanera no tiene cajas atendidas por personal, sino únicamente terminales de autocobro. Cómo funcionan las terminales de autocobro El autocobro en Coto (o sucursales "Cotito") funciona mediante terminales de autoservicio (self-checkout) donde el cliente escanea, embolsa y paga sus propios productos sin intervención de un cajero. Es un modelo 100% automático, ideal para compras rápidas, que utiliza pantallas táctiles, escáneres de barras, balanzas de seguridad y tarjetas de crédito/débito para el pago.

Pasos para usar el autocobro en Coto:

Escanear: Seleccionar cada producto y pasar su código de barras por el escáner de la terminal. Embolsar: Colocar el producto escaneado en la zona de embolsado, la cual está equipada con una balanza para verificar la coincidencia de peso. Pagar: Seleccionar el medio de pago (generalmente tarjetas de crédito, débito o aplicaciones móviles, según Coto) en la pantalla. Finalizar: Retirar el ticket de compra, el cual es necesario para salir de la zona de cajas. En la empresa explicaron que el local mantiene las promociones vigentes del resto de la cadena y que el objetivo es optimizar costos operativos y adaptarse a un consumidor que prioriza rapidez y cercanía.

Así, el avance del autocobro, sumado al crecimiento del canal online y de las compras de conveniencia, empieza a consolidarse como una de las principales respuestas del sector frente a un mercado que sigue mostrando señales de fragilidad.

