Los exorbitantes precios de reventa para el partido inaugural del Mundial 2026: piden hasta u$s21.000

A horas del encuentro inaugural del Mundial 2026, la expectativa crece y el valor de los tickets en el mercado de reventa también. Las plataformas aún registran entradas disponibles, pero con precios elevados. Qué dice la FIFA sobre la reventa.

El Estadio Azteca se prepara para albergar este jueves el partido inaugural del Mundial 2026 en el que México, uno de los tres países organizadores junto a Estados Unidos y Canadá , jugará frente a Sudáfrica. La ilusión de poder observar la ceremonia y el encuentro empuja a miles de hinchas y fanáticos a intentar conseguir una entrada. A horas del inicio, el precio de reventa superan los u$s3.000 y pueden llegar hasta los u$s21.000.

El puntapié inicial de la edición 23 de la Copa del Mundo de la FIFA está previsto para las 16hs. El combinado local, dirigido por Javier Aguirre, se enfrentará a los sudafricanos, en una reedición del encuentro que abrió el Mundial del 2010. Ambos equipos comparten el Grupo A con Corea del Sur y Chequia (exRepública Checa).

El partido se jugará en el Estadio Ciudad de México , recinto histórico que también albergó las inauguraciones mundialistas de 1970 y 1986. También fue protagonista del triunfo de Brasil ante Italia por 4 a 1 y de las victorias de Argentina ante Inglaterra y Alemania.

De acuerdo a la plataforma global de ventas de entradas Stubhub, el precio de reventa de los boletos para el encuentro de este jueves arranca en los $3.5 millones, en ubicaciones localizadas en el anillo superior, detrás de uno de los arcos. Para las plateas laterales ubicadas en el anillo medio del estadio, el precio oscila entre los u$s2.400 ($3.5 millones) y los u$s4.100 ($6 millones).

En el sitio destacan que aún quedan en el mercado de reventa apenas el 1% de las ubicaciones. Los más cotizados son los tickets que permiten acceder a una ubicación cercana al campo de juego del Estadio Azteca. En esos casos, el costo arranca en los u$s4.800 ($7 millones) y puede llegar hasta los u$s6.060 ($8.8 millones).

En el caso de las entradas que se comercializan a través de la plataforma Viagogo, los valores alcanzan cifras exorbitantes. En los sectores más codiciados del estadio ascienden desde los u$s15.800 ($23 millones) hasta los u$s21.000 ($32 millones).

viagogo

A horas del partido, aún quedan ubicaciones. Sin embargo, desde la FIFA advierten que la comercialización de las entradas debe realizarse por los canales oficiales.

El órgano rector del fútbol global permite la reventa de los tickets, pero deben realizarse a través de una plataforma propia de la FIFA y con un tiempo límite de hasta una hora antes del partido. "Esta iniciativa busca protegerte contra operaciones de reventa o intercambio inválidas o no autorizadas, y está sujeta a las regulaciones federales y locales, así como a los términos y condiciones aplicables", señala en su web.

Cómo será la apertura del Mundial 2026

La apertura del Mundial en México será la primera de tres ceremonias inaugurales, en una edición especial donde también se celebrarán eventos similares en Canadá y Estados Unidos. FIFA ha anunciado que la apertura del Mundial se celebrará el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde la ceremonia comenzará a las 11:30 a.m., hora local.

La ceremonia previa contará con la presencia de Shakira junto a otros artistas de talla mundial. Días atrás, la artista colombiana mostró detalles e sus ensayos. En los videos que circularon por redes sociales se la vio practicando su ingreso al espectáculo, en el que promete ser uno de los momentos más importantes de la apertura de la Copa del Mundo.

shakira mundial

Acompañada de los miembros de su equipo, Shakira ensayó su ingreso al show: simulando tener un micrófono en mano y sin música de fondo, caminó a través de uno de los túneles del Estadio Ciudad de México mientras interpretaba parte de la coreografía que realizará este jueves.

A un costado, mientras la cantante colombiana avanzaba hacia el verde césped, miraban con atención los cientos de voluntarios que participarán del show en la ceremonia inaugural.

shakira ensayo

En otro video publicado en su cuenta de Instagram, la artista internacional mostró detalles de un ensayo a bordo de un avión al ritmo de Dai Dai, la canción del Mundial que se jugará en EEUU, México y Canadá.

Un informe de la Universidad Área Andina de Colombia sostiene que los espectáculos de la colombiana pueden mover entre u$s2 y u$s3 millones en ingresos, incluyendo temas de boletería, patrocinios, derechos comerciales y merchandising, especialmente en eventos de talla mundial.