Vacaciones 2027 en Brasil: qué trámites hay que realizar para viajar con mascotas

Quienes estén pensando en cruzar la frontera con su perro, van a tener que organizar con anticipación la documentación sanitaria y revisar las condiciones del transporte.

Viajar a Brasil con una mascota requiere organizar con tiempo la documentación y el traslado.

Brasil sigue siendo uno de los destinos más elegidos por los argentinos para las vacaciones de verano . Para quienes proyectan viajar acompañados por su perro, la planificación requiere sumar una serie de requisitos que hay que revisar antes de reservar tanto los pasajes como el alojamiento.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Algunos controles pueden resolverse con anticipación , mientras que otros deben completarse cerca de la fecha de salida porque tienen una vigencia limitada. También va a ser necesario comprobar qué condiciones establece la empresa que va a llevar a cabo el traslado.

Para entrar a Brasil desde Argentina con un perro se necesita un Certificado Veterinario Internacional (CVI) emitido por el Senasa. La libreta sanitaria o de vacunación del animal no reemplaza este documento y, para obtenerlo, el perro deberá contar con:

Los perros deben cumplir una serie de requisitos sanitarios antes de cruzar la frontera.

Los tiempos son importantes, ya que el certificado de salud debe haber sido emitido dentro de los 10 días anteriores a la expedición del CVI , mientras que la desparasitación interna y externa debe realizarse dentro de los 15 días previos. Si el animal recibe por primera vez la vacuna contra la rabia, deberán pasar al menos 21 días desde su aplicación antes de poder viajar.

Brasil también se encuentra entre los destinos para los que Senasa permite tramitar el CVI digital . La documentación puede cargarse a través del Sistema de Mascotas del organismo y, una vez aprobada, el certificado se recibe con firma electrónica sin necesidad de concurrir a una oficina certificadora.

El proceso de revisión puede demorar unas 72 horas, pero si existe algún error y es necesario volver a presentar documentación, ese plazo empieza nuevamente. Antes de enviar los archivos hay que controlar que nombres, fechas y datos del animal coincidan en todos los certificados.

El CVI tiene una vigencia de 60 días corridos desde su emisión para los países del Mercosur contemplados por este procedimiento, siempre que continúe vigente la vacuna antirrábica y se mantengan las condiciones sanitarias requeridas.

Ese plazo también debe tenerse en cuenta para el regreso a la Argentina, ya que si las vacaciones superan los 60 días, será necesario consultar qué documentación corresponde tramitar para volver al país. Si el viaje se hace en auto, la documentación sanitaria también debe estar en regla cuando el ingreso a Brasil se realiza por vía terrestre.

Las aerolíneas tienen condiciones propias para aceptar mascotas en sus vuelos. Magnific

Vuelos a Brasil con mascotas

Contar con la documentación sanitaria necesaria no significa que cualquier aerolínea vaya a aceptar al animal. Cada compañía establece sus propias condiciones para transportar mascotas, así que hay que verificarlas antes de comprar el pasaje. Los puntos principales a corroborar son:

peso máximo permitido

tamaño y características de la transportadora

posibilidad de viajar en cabina o en otra modalidad

cupos disponibles para animales en el vuelo

restricciones según raza o características del perro

condiciones de cada tramo si existen escalas

Si el itinerario incluye vuelos operados por compañías diferentes, la aceptación debe confirmarse con cada una de ellas. También conviene hacer una revisión similar con el alojamiento, porque aunque un hotel o departamento se anuncie como "pet friendly" no significa que acepte animales sin condiciones, puede haber límites de tamaño, cargos adicionales o espacios donde el perro no tenga permitido ingresar.