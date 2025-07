Vacaciones de invierno 2025: cómo ahorrar hasta 50% en cines con billeteras virtuales

El reintegro se acredita en la cuenta del cliente en un plazo de hasta 45 días posteriores a la compra, y se aplica tanto a titulares como a adicionales, siempre que tengan una cuenta del banco asociada a la billetera virtual. Además, es requisito que la cuenta esté al día y no tenga bloqueos administrativos. No se aplican descuentos si se paga por transferencia, QR no habilitado o con dinero disponible en la cuenta.

Otros descuentos de Buepp para disfrutar en vacaciones de invierno

Además del cine, Buepp tiene otras promos activas ideales para esta temporada. Acá te dejamos tres que podés aprovechar:

Librerías (Yenny):

Todos los viernes, hay un 15% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés en locales adheridos del rubro librerías. Para jubilados y quienes tengan acreditación de sueldo en el Banco Ciudad, se suma un 5% extra, con un tope mensual total de hasta $20.000 por persona. El reintegro se ve reflejado dentro de los 45 días.

Grimoldi:

Comprando en locales físicos o en la tienda online, tenés 10 cuotas sin interés y un 15% de descuento, sin tope, usando tarjetas de crédito del Banco Ciudad y pagando con QR MODO desde Buepp o App Ciudad.

Desayunos en gastronomía:

Los sábados y domingos por la mañana (de 7 a 12 hs), Buepp ofrece un 30% de descuento en locales gastronómicos adheridos, con un límite de reintegro mensual de $5.000. Perfecto para salir a desayunar en familia.