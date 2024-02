Wall Street: ¿las presidenciales atan de manos a la Fed?

New York Stock Exchange

Este año, Estados Unidos vuelve a elegir presidente. Serán elecciones con implicancias diversas, principalmente a nivel geopolítico y económico. Los analistas debaten quién sería mejor para el devenir de Wall Street . Sin embargo, la historia de los últimos 50 años muestra que el resultado electoral en sí no es independiente del mercado y del ciclo, ya que ningún partido en el poder logró ganar las elecciones con una economía en recesión durante el año electoral.

Si bien algunos analistas-comentaristas argumentan que las elecciones presidenciales obligarán a la Fed a quedarse de brazos cruzados este año, la gente de OE no comparte esta idea ya que no encuentran evidencias de que este haya sido consistentemente el caso en el pasado.

De todos modos, advierten que esto no significa que las elecciones no serán parte de las discusiones políticas de la Fed, pero consideran que finalmente no serán decisivas a la hora de fijar la fecha de inicio de los recortes de tasas.

Por ende los economistas de OE no creen que las elecciones de este año sean un freno para los recortes de tasas por parte de la Fed. Desde el banco central de EE.UU. han indicado consistentemente que recortarían las tasas en 2024, tal como señalaron sus proyecciones de junio de 2022; y siguiendo sobre esas previsiones, no sería controvertido en un contexto de moderación de la inflación, señalan.

mundo-2023-03-09T06302_opt.jpeg Los estrategas de OE dudan que las próximas elecciones disuadan al banco central comandado por Jerome Powell, de fijar lo que cree que es la postura adecuada para la política monetaria.

Las señales que da Wall Street con las acciones ligadas a Trump

Por lo pronto, Wall Street ha venido dando señales y sobre todo las acciones ligadas al expresidente Donald Trump, principal favorito en las primarias del Partido Republicano (luego de los resultados en Iowa y New Hampshire, y en la próxima parada en Carolina del Sur este sábado), volando en la Bolsa.

¿Cómo les está yendo a las acciones más vinculadas a Trump? En los últimos 30 días acumulan subas de dos y hasta de tres dígitos. Por ejemplo, entre las empresas vinculadas al expresidente se encuentra Digital World Acquisition Corp (DWAC), un vehículo creado por Trump para sacar a la bolsa el Trump Media & Technology Group (TMTG), la compañía que creó la red social Truth Social en 2021 tras haber sido vetado por parte de la ex Twitter tras el asalto del capitolio ese mismo año. Las acciones de DWAC más que duplicaron su precio desde comienzos de año y ahora pretende fusionarse con la compañía tecnológica del Trump en los próximos meses para que cotice en el Nasdaq.

Otra acción que celebra es Phunware, que ya subió 300%. Es una compañía de software y blockchain que produce aplicaciones móviles con fines publicitarios y de marketing y que fue contratada para la campaña de reelección presidencial de Trump en 2020.

En un escalón más bajo, se destacan Rumble con una suba del 50% en 2024. Es una plataforma de video en línea canadiense fundada en 2013 que cobró especial relevancia después de las elecciones de 2020, cuando muchos usuarios de Twitter (ahora X) y Facebook migraron a Rumble. Mientras que PSQ Holdings aún sigue sin reaccionar. Esta plataforma de ecommerce se encuentra dentro de la matriz de Public Square, tecnológica y app para el móvil cuyo eslogan es "conectando americanos amantes de la libertad a los negocios que comparten sus valores”.

A pesar de las elecciones y la Fed, las acciones irán en positivo

Por su parte, los expertos de la gestora T. Rowe Price esperan que, a pesar de las elecciones y la Fed, las acciones tendrán rendimientos positivos este año. Explican que si bien los mercados tienden a comenzar los años electorales en una posición más débil, ya que los candidatos compiten por la nominación a principios de marzo, en los años en que un presidente en ejercicio se presenta a la reelección, esa debilidad no persiste. De hecho, en los últimos 60 años, el mercado de renta variable estadounidense no ha caído durante un año electoral en el que el presidente en ejercicio se presentaba a la reelección.

Al respecto, también señalan que los presidentes en ejercicio tienen un fuerte incentivo para estimular la economía antes de las elecciones y es probable que la administración Biden utilice las herramientas a su disposición. Sin embargo, el efecto sobre los mercados será distinto en función de quién ocupe la Casa Blanca, por ejemplo, se esperaría ver más actividad de fusiones y adquisiciones bajo una presidencia de Trump que con otra de Biden.